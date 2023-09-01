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Posted 1 сентября 2023,, 05:18

Published 1 сентября 2023,, 05:18

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

После избиения девочки сверстницами в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело

После избиения девочки сверстницами в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело

1 сентября 2023, 05:18
Фото: Unsplash.com
В селе Ишимово шесть школьниц избили ученицу седьмого класса.

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 14-летней девочки в Октябрьском районе. Ребенка били сверстницы.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 116 УК РФ (Побои), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошел 25 августа в селе Ишимово Октябрьского городского округа. 14-летнюю девочку избили «из-за малозначительного повода», — говорят в ведомстве. Об обстоятельствах происшествия следователи доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Напомним, школьницу били девочки-подростки. Они снимали преступление на видео. Одна из зачинщиц на камеру призналась, что сделала это от скуки.

«Пусть будет лучше стыдно». В Октябрьском районе школьницы избили свою сверстницу
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#Происшествия#Детский мир#Пострадали дети#Октябрьский
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