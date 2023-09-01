После избиения девочки сверстницами в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело

Posted 1 сентября 2023,, 05:18
Published 1 сентября 2023,, 05:18
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 14-летней девочки в Октябрьском районе. Ребенка били сверстницы.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 116 УК РФ (Побои), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошел 25 августа в селе Ишимово Октябрьского городского округа. 14-летнюю девочку избили «из-за малозначительного повода», — говорят в ведомстве. Об обстоятельствах происшествия следователи доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Напомним, школьницу били девочки-подростки. Они снимали преступление на видео. Одна из зачинщиц на камеру призналась, что сделала это от скуки.