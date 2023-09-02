properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2023,, 05:24

Published 2 сентября 2023,, 05:24

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Роскомнадзор направил первые требования об удалении пропаганды ЛГБТ*

2 сентября 2023, 05:24
Информация должна быть удалена в течение суток.
Сюжет
ЛГБТ

1 сентября сайты, на которых были выявлены материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, получили письма от Роскомнадзора с требованием удалить эти материалы. Если в течение суток это не будет сделано, то ведомство заблокирует интернет-ресурс. В РКН не уточнили, на скольких именно ресурсах нашли информацию с пропагандой.

«К нам поступают обращения с жалобами, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение, как положено по механизму нашего Единого реестра запрещенной информации», — сообщил заместитель руководителя РКН Вадим Субботин.

В Роскомнадзоре пояснили, что жалобы на пропаганду ЛГБТ уже идут в «хорошем объеме».

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ РКН об утверждении критериев для определения пропаганды.

* Движение признано экстремистским в России.

Читайте также:
Мужчину из Пермского края осудили за комментарии в интернете
#Интернет#Общество#ЛГБТ#Роскомнадзор#Лгбт-движение
Подпишитесь
Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии
Сегодня, 13:02
Из общественного туалета в пермском ЦУМе сделают вход в ТЦ
Сегодня, 08:48
В Чайковском перенесли командную гонку Чемпионата России по биатлону
Сегодня, 10:38
Как продлить новогоднее настроение? Топ очевидных (и не очень) фильмов на всю неделю
Сегодня, 04:00
Пермяк Денис Галицкий судится из-за отсутствия подробностей о запрете движения ЛГБТ*
Сегодня, 09:16
СК проводит проверку из-за смерти семимесячного ребенка в поезде в Пермском крае
Сегодня, 08:10