Роскомнадзор направил первые требования об удалении пропаганды ЛГБТ*

Posted 2 сентября 2023,, 05:24
Published 2 сентября 2023,, 05:24
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
1 сентября сайты, на которых были выявлены материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, получили письма от Роскомнадзора с требованием удалить эти материалы. Если в течение суток это не будет сделано, то ведомство заблокирует интернет-ресурс. В РКН не уточнили, на скольких именно ресурсах нашли информацию с пропагандой.
«К нам поступают обращения с жалобами, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение, как положено по механизму нашего Единого реестра запрещенной информации», — сообщил заместитель руководителя РКН Вадим Субботин.
В Роскомнадзоре пояснили, что жалобы на пропаганду ЛГБТ уже идут в «хорошем объеме».
Президент РФ Владимир Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ РКН об утверждении критериев для определения пропаганды.
* Движение признано экстремистским в России.