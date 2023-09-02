Роскомнадзор направил первые требования об удалении пропаганды ЛГБТ*

1 сентября сайты, на которых были выявлены материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии, получили письма от Роскомнадзора с требованием удалить эти материалы. Если в течение суток это не будет сделано, то ведомство заблокирует интернет-ресурс. В РКН не уточнили, на скольких именно ресурсах нашли информацию с пропагандой.