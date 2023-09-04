Экономист рассказала, какие товары сильно подешевеют осенью

Posted 4 сентября 2023,, 08:21
Published 4 сентября 2023,, 08:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Такая же тенденция будет наблюдаться и у летней одежды и обуви. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.
Осенью также состоится Всемирный день шоппинга, к которому готовятся многие магазины и онлайн-площадки. В этот день и в последующие дни можно будет найти выгодные условия для покупки бытовой техники, электроники, товаров для дома, косметики и одежды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ожидается, что самые большие скидки будут предложены в сам день праздника, но и после него можно будет найти выгодные предложения на множество товаров.