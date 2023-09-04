Экономист рассказала, какие товары сильно подешевеют осенью

Осенью также состоится Всемирный день шоппинга, к которому готовятся многие магазины и онлайн-площадки. В этот день и в последующие дни можно будет найти выгодные условия для покупки бытовой техники, электроники, товаров для дома, косметики и одежды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».