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Posted 4 сентября 2023,, 08:21

Published 4 сентября 2023,, 08:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист рассказала, какие товары сильно подешевеют осенью

4 сентября 2023, 08:21
Грядущей осенью продавцы будут распродавать товары, которые пользуются меньшим спросом. Например, уже сейчас на ведущих онлайн-площадках можно найти скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель для дачи и садовое оборудование.

Такая же тенденция будет наблюдаться и у летней одежды и обуви. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.

Осенью также состоится Всемирный день шоппинга, к которому готовятся многие магазины и онлайн-площадки. В этот день и в последующие дни можно будет найти выгодные условия для покупки бытовой техники, электроники, товаров для дома, косметики и одежды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что самые большие скидки будут предложены в сам день праздника, но и после него можно будет найти выгодные предложения на множество товаров.

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