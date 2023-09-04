Выяснилось, почему видео с котиками пользуются популярностью в Сети

Просмотр видео с котиками также может помочь расслабиться и уменьшить тревожность человека. Таким образом человек отвлекается от повседневных забот и наслаждается приятными и безопасными моментами, такими как игры котят или щенков. Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь у каждого из нас был опыт общения с этими животными.