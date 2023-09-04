properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2023,, 08:22

Published 4 сентября 2023,, 08:22

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Выяснилось, почему видео с котиками пользуются популярностью в Сети

4 сентября 2023, 08:22
Видеоролики с котиками очень популярны в интернете. Психолог Гуля Галеева объяснила, почему это так.

Как говорит Галеева, само наблюдение за милыми животными вызывает у людей положительные эмоции. Это подтверждено научными исследованиями. Когда мы видим, как котик играет или просто спит, у нас появляется чувство счастья и умиления. Это помогает улучшить наше настроение и снизить уровень стресса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Просмотр видео с котиками также может помочь расслабиться и уменьшить тревожность человека. Таким образом человек отвлекается от повседневных забот и наслаждается приятными и безопасными моментами, такими как игры котят или щенков. Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь у каждого из нас был опыт общения с этими животными.

Наконец, видео с котиками пользуются популярностью в Сети благодаря своей доступности и простоте. Они представляют собой легкую и несложную форму развлечения.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00