Выяснилось, почему видео с котиками пользуются популярностью в Сети

Posted 4 сентября 2023,, 08:22
Published 4 сентября 2023,, 08:22
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как говорит Галеева, само наблюдение за милыми животными вызывает у людей положительные эмоции. Это подтверждено научными исследованиями. Когда мы видим, как котик играет или просто спит, у нас появляется чувство счастья и умиления. Это помогает улучшить наше настроение и снизить уровень стресса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Просмотр видео с котиками также может помочь расслабиться и уменьшить тревожность человека. Таким образом человек отвлекается от повседневных забот и наслаждается приятными и безопасными моментами, такими как игры котят или щенков. Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь у каждого из нас был опыт общения с этими животными.
Наконец, видео с котиками пользуются популярностью в Сети благодаря своей доступности и простоте. Они представляют собой легкую и несложную форму развлечения.