Как выбрать письменный стол для ребенка: советы травматолога

Posted 5 сентября 2023,, 08:07
Published 5 сентября 2023,, 08:07
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
«Письменный стол должен быть не менее метра по длине. Столешница рабочего стола должна быть на одном уровне с локтевым сгибом ребенка. Ноги должны быть помещены на полу под прямым углом», — объясняет травматолог.
Травматолог также отмечает, что под столом должно быть достаточно свободного пространства для ног, чтобы стопы могли плоско стоять на полу. Желательно выбирать стол с регулируемой столешницей, чтобы можно было корректировать наклон, и это позволит равномерно распределить нагрузку на спину, сообщает fedpress.ru.
Угол наклона столешницы должен быть около 20 градусов для чтения, около 10 градусов для письма и от 0 до 5 градусов для рисования, лепки и других ручных работ.
Стол и стул должны быть соответствующего размера для ребенка. Стул также должен обеспечивать поддержку поясничного отдела спины.