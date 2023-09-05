Как выбрать письменный стол для ребенка: советы травматолога

Начался новый учебный год и важно, чтобы ребенку было комфортно, когда он делает уроки. Для этого нужно выбрать правильный письменный стол. Наталья Григорьева, травматолог, дала несколько советов о том, на что обратить внимание при покупке.