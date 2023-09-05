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Posted 5 сентября 2023,, 08:07

Published 5 сентября 2023,, 08:07

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Как выбрать письменный стол для ребенка: советы травматолога

5 сентября 2023, 08:07
Начался новый учебный год и важно, чтобы ребенку было комфортно, когда он делает уроки. Для этого нужно выбрать правильный письменный стол. Наталья Григорьева, травматолог, дала несколько советов о том, на что обратить внимание при покупке.

«Письменный стол должен быть не менее метра по длине. Столешница рабочего стола должна быть на одном уровне с локтевым сгибом ребенка. Ноги должны быть помещены на полу под прямым углом», — объясняет травматолог.

Травматолог также отмечает, что под столом должно быть достаточно свободного пространства для ног, чтобы стопы могли плоско стоять на полу. Желательно выбирать стол с регулируемой столешницей, чтобы можно было корректировать наклон, и это позволит равномерно распределить нагрузку на спину, сообщает fedpress.ru.

Угол наклона столешницы должен быть около 20 градусов для чтения, около 10 градусов для письма и от 0 до 5 градусов для рисования, лепки и других ручных работ.

Стол и стул должны быть соответствующего размера для ребенка. Стул также должен обеспечивать поддержку поясничного отдела спины.

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