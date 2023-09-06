Россия и Турция договариваются о поставке миллиона тонн зерна при помощи Катара

Posted 6 сентября 2023,, 18:16
Published 6 сентября 2023,, 18:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он также отметил, что в ближайшее время начнется обсуждение технических деталей, таких как логистика, маршруты, страны назначения и финансирование. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова помочь переработать российское зерно и отправить муку в самые бедные страны Африки. Он также выразил поддержку участию Катара в этом сделке.
Согласно данным министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в России уже собрано 112 миллионов тонн зерна. Процесс зимнего сева также находится в активной фазе и в 2023 году его площадь составит 20 миллионов гектаров.