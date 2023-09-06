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Posted 6 сентября 2023,, 18:16

Published 6 сентября 2023,, 18:16

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россия и Турция договариваются о поставке миллиона тонн зерна при помощи Катара

6 сентября 2023, 18:16
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, Россия и Турция достигли важного соглашения о поставке миллиона тонн зерна при участии Катара.

Он также отметил, что в ближайшее время начнется обсуждение технических деталей, таких как логистика, маршруты, страны назначения и финансирование. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова помочь переработать российское зерно и отправить муку в самые бедные страны Африки. Он также выразил поддержку участию Катара в этом сделке.

Согласно данным министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в России уже собрано 112 миллионов тонн зерна. Процесс зимнего сева также находится в активной фазе и в 2023 году его площадь составит 20 миллионов гектаров.

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