В пермских кофейнях выросли цены на кофе. С чем это связано

Руководитель кофейни «Фрай» Екатерина Михалева пояснила, что дело в возросших на 20-30% ценах на зерно. Она считает, что стоимость кофе в связи с этим увеличится во всех заведениях, однако пока нельзя сказать, на сколько. Проблема в том, что стоимость зерна связана с курсом доллара, как и стоимость оборудования для приготовления кофе. Михалева отметила, что часть кофеен может пока не повышать цены, если у них есть запасы зерна. Кроме того, разные поставщики могут по-разному поднимать цены.