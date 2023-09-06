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Posted 6 сентября, 07:11

Published 6 сентября, 07:11

Modified 20 ноября, 18:59

Updated 20 ноября, 18:59

В пермских кофейнях выросли цены на кофе. С чем это связано

6 сентября 2023, 07:11

В пермских кофейнях объяснили рост стоимости кофе

Рост стоимости кофе бизнесмены объясняют несколькими факторами.
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Санкции

В Перми увеличились цены на кофе. Возросшую стоимость зафиксировали в сети экспресс-кофеен Monkey Grinder — на 10 рублей на каждый стаканчик. Цены выросли и в сети Coffee Like, обратило внимание издание «В курсе.ру».

Руководитель кофейни «Фрай» Екатерина Михалева пояснила, что дело в возросших на 20-30% ценах на зерно. Она считает, что стоимость кофе в связи с этим увеличится во всех заведениях, однако пока нельзя сказать, на сколько. Проблема в том, что стоимость зерна связана с курсом доллара, как и стоимость оборудования для приготовления кофе. Михалева отметила, что часть кофеен может пока не повышать цены, если у них есть запасы зерна. Кроме того, разные поставщики могут по-разному поднимать цены.

В конце июля кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева предсказывала рост стоимости кофе. По ее словам, причина в очень жаркой и засушливой погоде, которая плохо повлияла на урожай. Кроме того, проблемы в росте цен на удобрения по всему миру — это также приводит к сокращению урожая.

В последние не сколько лет цены в РФ растут на фоне геополитической ситуации, санкций и ослабления рубля. Инфляция по итогам 2022 года составила 11,94% после 8,39% годом ранее. Показатель роста цен стал самым значительным с 2015 года, когда он вырос до 12,9%.

В текущем году рост цен продолжился, а Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 12%. Наибольший рост цен был зафиксирован в январе этого года — 11,76%.

Больше всего с начала 2023 года выросли цены на капусту, репчатый лук и полет на самолете. Из-за падения рубля подорожали импортные продовольственные и непродовольственные товары. Уже к осени цены на зарубежную бытовую технику и автомобили уже к осени 2023 года могут вырасти на 25–30% с последующим увеличением на 15–20% в начале следующего года.

При этом падение реальных доходов и уровня жизни россиян фиксируется начиная с 2013 года. О существенном, трехпроцентном росте доходов Росстат отчитался только один раз, в 2021 году, на излете пандемии ковида. Одной из главных причин — обесценивание курса рубля и одновременный рост курса доллара.

В стране продолжает сохраняться достаточно высокий уровень бедности. По итогам первого квартала 2023 года в России насчитали 19,6 млн бедняков, или 13,5% жителей страны, хотя по итогам 2022 года Росстат отчитался об историческом минимуме уровня бедности — 9,8%.

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