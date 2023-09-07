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Posted 7 сентября 2023,, 06:37

Published 7 сентября 2023,, 06:37

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

80% компаний испытывают проблему с наймом персонала

7 сентября 2023, 06:37
В начале 2023 года в России возросла потребность в рабочей силе. Проблему набора персонала ощущают около 80% компаний, сообщает Центральный банк.

Большинство предприятий (60%) жалуются на нехватку сотрудников, причем чаще всего это касается специалистов с высокой квалификацией. Такое недостаточное количество сотрудников стало основной причиной роста заработных плат по всей стране. На некоторых предприятиях зарплата выросла на 20-27%. Кроме того, еще около 30% компаний планируют повысить заработную плату до конца года, сообщает fedpress.ru.

Меньше всего увеличение дохода сотрудников произошло в торговле, добыче полезных ископаемых, сфере услуг и сельскохозяйственных предприятиях.

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