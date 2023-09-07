80% компаний испытывают проблему с наймом персонала

Большинство предприятий (60%) жалуются на нехватку сотрудников, причем чаще всего это касается специалистов с высокой квалификацией. Такое недостаточное количество сотрудников стало основной причиной роста заработных плат по всей стране. На некоторых предприятиях зарплата выросла на 20-27%. Кроме того, еще около 30% компаний планируют повысить заработную плату до конца года, сообщает fedpress.ru.