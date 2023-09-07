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Posted 7 сентября 2023,, 06:10

Published 7 сентября 2023,, 06:10

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Стоимость выступлений российских артистов выросла

7 сентября 2023, 06:10
Гонорары российских знаменитостей на корпоративах значительно выросли за последний год. Теперь они получают на 30–35% больше денег.

Например, артистка Ханна заработала за год еще большую известность и стала еще востребованнее. Ее гонорар за выступление на корпоративе составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. Если же речь идет о звездах, которые занимают первые места в хит-парадах, то они зарабатывают от 3,5 до 6 миллионов рублей за один концерт, сообщает fedpress.ru.

Это происходит из-за повышенного спроса на выступления знаменитостей. Количество артистов в стране уменьшилось, поэтому теперь нет никаких скидок для знаменитостей.

Табриз Шахиди, концертный директор компании «Империя музыки», отмечает, что расписание звезд заполнено на несколько месяцев вперед. Некоторые артисты даже имеют контракты на выступления в новогодние даты.

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