Стоимость выступлений российских артистов выросла

Например, артистка Ханна заработала за год еще большую известность и стала еще востребованнее. Ее гонорар за выступление на корпоративе составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. Если же речь идет о звездах, которые занимают первые места в хит-парадах, то они зарабатывают от 3,5 до 6 миллионов рублей за один концерт, сообщает fedpress.ru.