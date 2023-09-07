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Posted 7 сентября 2023,, 19:26

Published 7 сентября 2023,, 19:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

ЦБ не будет вводить запрет на покупку иностранной валюты

7 сентября 2023, 19:26
Банк России разрешил кредитным организациям продавать иностранную валюту гражданам без каких-либо ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В последнем заявлении Центробанка сказано, что банки имеют право продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы после 9 апреля 2022 года. Однако эта фраза исчезла из нового выпуска публикации, пишет 360tv.ru.

Отмечается, что запрет на продажу определенной валюты был отменен из-за роста спроса на нее среди населения и снижения стоимости российского рубля.

Стоит отметить, что 9 марта 2022 года Банк России временно ограничил продажу наличной иностранной валюты. Это решение было принято в связи с недостатком иностранных банкнот, который возник в результате санкций.

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