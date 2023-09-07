В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и диареи

Posted 7 сентября 2023,, 06:08
Published 7 сентября 2023,, 06:08
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Как сообщают специалисты компании BestDoctor, многие люди приобретают жаропонижающие и обезболивающие средства для борьбы с повышенной температурой и уменьшения болевых ощущений. Они также добавляют, что сорбенты применяются для удаления вредных веществ из пищеварительной системы, сообщает fedpress.ru.
Кроме того, россияне выбирают лекарства от аллергии, препараты от спазмов и противодиарейные средства. Важно отметить, что большинство из перечисленных лекарств доступны без рецепта и поэтому являются основными компонентами домашней аптечки.
В среднем, чтобы приобрести эти популярные средства, россияне тратят около 1235 рублей.