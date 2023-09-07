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Posted 7 сентября 2023,, 06:08

Published 7 сентября 2023,, 06:08

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и диареи

7 сентября 2023, 06:08
Согласно анализу онлайн-корзин, в домашних аптечках россиян часто можно найти препараты от аллергии и желудочно-кишечных расстройств.

Как сообщают специалисты компании BestDoctor, многие люди приобретают жаропонижающие и обезболивающие средства для борьбы с повышенной температурой и уменьшения болевых ощущений. Они также добавляют, что сорбенты применяются для удаления вредных веществ из пищеварительной системы, сообщает fedpress.ru.

Кроме того, россияне выбирают лекарства от аллергии, препараты от спазмов и противодиарейные средства. Важно отметить, что большинство из перечисленных лекарств доступны без рецепта и поэтому являются основными компонентами домашней аптечки.

В среднем, чтобы приобрести эти популярные средства, россияне тратят около 1235 рублей.

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