В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и диареи

Как сообщают специалисты компании BestDoctor, многие люди приобретают жаропонижающие и обезболивающие средства для борьбы с повышенной температурой и уменьшения болевых ощущений. Они также добавляют, что сорбенты применяются для удаления вредных веществ из пищеварительной системы, сообщает fedpress.ru.