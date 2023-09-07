В России может появиться маркировка на вредных продуктах питания

Posted 7 сентября 2023,, 06:05
Published 7 сентября 2023,, 06:05
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Предлагается размещать специальное обозначение на лицевой стороне упаковки, если содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает нормы, установленные законодательством. К таким вредным продуктам относят вяленое, копченое и соленое мясо, а также газировки, энергетические напитки, жареную и сладкую пищу, картофель фри и другие виды фастфуда, сообщает fedpress.ru.
Также рассматривается возможность включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний. В настоящее время в этот список входят ВИЧ, сахарный диабет, рак и другие заболевания. Правительство активно работает над этой темой и изучает целесообразность такого шага.