В России может появиться маркировка на вредных продуктах питания

Власти в России обсуждают возможность введения маркировки на упаковках продуктов питания по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое решение было обсуждено на заседании Совета при правительстве по вопросам социальной сферы.