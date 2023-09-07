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Posted 7 сентября 2023,, 06:05

Published 7 сентября 2023,, 06:05

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В России может появиться маркировка на вредных продуктах питания

7 сентября 2023, 06:05
Власти в России обсуждают возможность введения маркировки на упаковках продуктов питания по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое решение было обсуждено на заседании Совета при правительстве по вопросам социальной сферы.

Предлагается размещать специальное обозначение на лицевой стороне упаковки, если содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает нормы, установленные законодательством. К таким вредным продуктам относят вяленое, копченое и соленое мясо, а также газировки, энергетические напитки, жареную и сладкую пищу, картофель фри и другие виды фастфуда, сообщает fedpress.ru.

Также рассматривается возможность включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний. В настоящее время в этот список входят ВИЧ, сахарный диабет, рак и другие заболевания. Правительство активно работает над этой темой и изучает целесообразность такого шага.

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