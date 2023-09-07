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Posted 7 сентября 2023,, 06:34

Published 7 сентября 2023,, 06:34

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Юрист Илья Русяев о распространенных способах обмана туристов

7 сентября 2023, 06:34
Мошенники активно начинают обманывать туристов осенью. Юрист Илья Русяев рассказал о наиболее распространенных способах обмана путешественников.

Юрист подчеркнул, что важно сохранять все документы, которые могут подтвердить факт мошенничества или некачественного предоставления услуг. Среди таких документов — чеки, билеты, договоры, рекламные буклеты и другие материалы, сообщает fedpress.ru.

По словам Русяева, наиболее распространенным обманным приемом является предложение «эксклюзивных» экскурсий по завышенной цене, хотя на самом деле они не представляют ничего особенного.

Также мошенники могут требовать с туристов оплатить ложные налоги, например, «курортный налог» или «городской сбор». Эти сборы превышают установленные нормы. Еще один распространенный способ обмана — продажа подделок под видом настоящих сувениров.

Русяев советует записывать контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить вашу версию событий. Эти данные могут пригодиться, если решите обратиться в правоохранительные органы.

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