В Перми будут массово уничтожать крыс и мышей. Опасно ли это для домашних живоных?

Кампания проводится для снижения численности грызунов. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Как поясняют в ведомстве, обработка считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения процедуры.