В Перми будут массово уничтожать крыс и мышей. Опасно ли это для домашних живоных?

Posted 10 сентября 2023, 04:26
Published 10 сентября 2023, 04:26
Modified 10 сентября 2023, 04:29
Updated 10 сентября 2023, 04:29
15 сентября начнется осенний этап обработки города Перми от грызунов, он продлится до 15 октября, сообщили в Роспотребнадзоре.
Кампания проводится для снижения численности грызунов. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Как поясняют в ведомстве, обработка считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения процедуры.
Будут обработаны жилые и нежилые дома, административные и коммерческие здания, теплотрассы, рынки, парки и городские леса.
Вы можете позвонить в администрации районов и сообщить о местах скопления крыс и мышей:
Сплошная дератизация на территории Перми проводится дважды в год, начиная с 2019 года в связи с предложениями, внесенными представителями Управления в ходе проведения заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии Пермского края.