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Posted 10 сентября 2023, 04:26

Published 10 сентября 2023, 04:26

Modified 10 сентября 2023, 04:29

Updated 10 сентября 2023, 04:29

В Перми будут массово уничтожать крыс и мышей. Опасно ли это для домашних живоных?

В Перми будут массово уничтожать крыс и мышей. Опасно ли это для домашних живоных?

10 сентября 2023, 04:26
Фото: 1MI
Дератизация проводится в Перми с 2019 года, обрабатывают жилые дома и офисные здания.

15 сентября начнется осенний этап обработки города Перми от грызунов, он продлится до 15 октября, сообщили в Роспотребнадзоре.

Кампания проводится для снижения численности грызунов. Все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Как поясняют в ведомстве, обработка считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения процедуры.

Будут обработаны жилые и нежилые дома, административные и коммерческие здания, теплотрассы, рынки, парки и городские леса.

Вы можете позвонить в администрации районов и сообщить о местах скопления крыс и мышей:

  • Дзержинский район — 246-58-87;
  • Индустриальный район — 227-94-14, 227-91-74;
  • Кировский район — 205-62-18, 205-62-15;
  • Ленинский район — 212-13-63;
  • Мотовилихинский район — 260-37-77;
  • Орджоникидзевский район — 263-53-52, 263-54-01;
  • Свердловский район — 244-17-64;
  • Посёлок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-71.

Сплошная дератизация на территории Перми проводится дважды в год, начиная с 2019 года в связи с предложениями, внесенными представителями Управления в ходе проведения заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии Пермского края.

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