Дипмиссия: случаи изъятия автомобилей у россиян в Германии — единичные

До сих пор попытки решить эту проблему на различных уровнях власти и таможни ФРГ не привели к результату. Посольство России рекомендует гражданам воздержаться от ввоза автомобилей с российскими номерами в Германию. Также они просят пострадавших обратиться в российские консульские учреждения для информирования о случаях изъятия машин и их последующего возврата.