Дипмиссия: случаи изъятия автомобилей у россиян в Германии — единичные

Posted 11 сентября 2023,, 20:08
Published 11 сентября 2023,, 20:08
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Рожков в интервью RTVI подтвердил, что случаи изъятия машин отдельные и не являются массовыми. Он не раскрыл подробности инцидентов.
Посольство России в Берлине ранее сообщило, что продолжает фиксировать изъятие автомобилей у российских граждан, временно ввезенных в Германию для личных целей или транзита. Причины изъятия неизвестны.
По информации дипмиссии, российским гражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ о внешней торговле, в котором запрещен импорт некоторых товаров, в том числе автомобилей. Посольство указало, что аргументы о частной собственности и использовании автомобилей в личных целях не принимаются во внимание.
До сих пор попытки решить эту проблему на различных уровнях власти и таможни ФРГ не привели к результату. Посольство России рекомендует гражданам воздержаться от ввоза автомобилей с российскими номерами в Германию. Также они просят пострадавших обратиться в российские консульские учреждения для информирования о случаях изъятия машин и их последующего возврата.