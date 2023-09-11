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Posted 11 сентября 2023,, 20:08

Published 11 сентября 2023,, 20:08

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Дипмиссия: случаи изъятия автомобилей у россиян в Германии — единичные

11 сентября 2023, 20:08
Массового изъятия личных авто у российских граждан в Германии нет. Об этом заявил представитель посольства России в Германии Илья Рожков. Он также напомнил о рекомендации дипмиссии «не ввозить на территорию Германии автомобили с российскими номерами».

Рожков в интервью RTVI подтвердил, что случаи изъятия машин отдельные и не являются массовыми. Он не раскрыл подробности инцидентов.

Посольство России в Берлине ранее сообщило, что продолжает фиксировать изъятие автомобилей у российских граждан, временно ввезенных в Германию для личных целей или транзита. Причины изъятия неизвестны.

По информации дипмиссии, российским гражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ о внешней торговле, в котором запрещен импорт некоторых товаров, в том числе автомобилей. Посольство указало, что аргументы о частной собственности и использовании автомобилей в личных целях не принимаются во внимание.

До сих пор попытки решить эту проблему на различных уровнях власти и таможни ФРГ не привели к результату. Посольство России рекомендует гражданам воздержаться от ввоза автомобилей с российскими номерами в Германию. Также они просят пострадавших обратиться в российские консульские учреждения для информирования о случаях изъятия машин и их последующего возврата.

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