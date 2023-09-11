Как быстро избавиться от чувства переедания: советы гастроэнтеролога Сергея Вялова

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с ощущением переедания. Однако есть простой способ быстро избавиться от него, как рассказывает Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог.