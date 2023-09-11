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Posted 11 сентября 2023,, 05:39

Published 11 сентября 2023,, 05:39

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Как быстро избавиться от чувства переедания: советы гастроэнтеролога Сергея Вялова

11 сентября 2023, 05:39
Все мы хоть раз в жизни сталкивались с ощущением переедания. Однако есть простой способ быстро избавиться от него, как рассказывает Сергей Вялов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог.

Главными «жертвами» при переедании становятся желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. Желчный пузырь обычно болит приступами, а поджелудочная может вызывать длительные боли. Но основной удар приходится на желудок, поскольку сложно переварить большое количество пищи, сообщает fedpress.ru.

Когда возникает чувство переедания, не стоит пользоваться ферментами. Вместо этого можно использовать холодную или газированную воду. Она поможет более быстрому перевариванию пищи, когда попадет в желудок.

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