Как быстро избавиться от чувства переедания: советы гастроэнтеролога Сергея Вялова

Posted 11 сентября 2023,, 05:39
Published 11 сентября 2023,, 05:39
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Главными «жертвами» при переедании становятся желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. Желчный пузырь обычно болит приступами, а поджелудочная может вызывать длительные боли. Но основной удар приходится на желудок, поскольку сложно переварить большое количество пищи, сообщает fedpress.ru.
Когда возникает чувство переедания, не стоит пользоваться ферментами. Вместо этого можно использовать холодную или газированную воду. Она поможет более быстрому перевариванию пищи, когда попадет в желудок.