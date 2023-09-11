В Екатеринбурге подросток заявил о нападении сотрудника полиции

Posted 11 сентября 2023,, 05:41
Published 11 сентября 2023,, 05:41
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
«Двое незнакомцев начали преследовать меня, у одного из них был пистолет. Начали стрелять по мне, выпущено было три выстрела, один из которых попал в мою голову», — рассказал пострадавший.
Он также добавил, что когда его догнали, они его схватили и продемонстрировали свои служебные удостоверения — документы, подтверждающие их принадлежность к полиции. Затем его доставили в полицейский участок, а потом отпустили, сообщает fedpress.ru.
Представители полиции подтвердили данную информацию и сообщили, что в это время сотрудники правоохранительных органов задерживали двух человек, которые находились в розыске и подозревались в совершении разбойных нападений и самовольном покидании социального учреждения, как сообщает «КП-Екатеринбург».
«При задержании один из подозреваемых оказал сопротивление полиции, поэтому были применены специальные средства. Один из подозреваемых был задержан, второму удалось скрыться», — уточнили в пресс-службе Управления МВД.
В настоящее время проводится проверка в отделе полиции №9, куда доставили задержанного подозреваемого.