В Подмосковье посетителя кафе застрелил оппонент

Posted 11 сентября 2023,, 20:54
Published 11 сентября 2023,, 20:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Заведено уголовное дело о покушении на убийство, пишет 360tv.ru.
Согласно данным следствия, мужчины не знали друг друга, и ссора, которая привела к столкновению, возникла неожиданно. Один из участников конфликта ушел, но вернулся с обрезом и открыл огонь по своему противнику.
Момент конфликта был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На записи видно, как пострадавший лежит на земле, а вокруг него бегают женщины, одна из которых падает перед стрелком.
Один из свидетелей рассказал, что его знакомый пострадал от рук неизвестного мужчины. Свидетель возвращался с народных гуляний, когда произошло происшествие.
«Он выстрелил в моего знакомого, тот упал, а все очевидцы разбежались. Мне пришлось обойти клуб, чтобы попытаться отнять ружье», — рассказал свидетель.
После того, как свидетелю удалось повалить стрелка на землю, тот снова попытался выстрелить, но промахнулся. Наряду с другими прохожими, которые оказали помощь, оружие было изъято у стрелка и он был скручен.
Раненого доставили в Электростальскую Центральную городскую больницу. Врачи констатировали ранение живота, но спасти пострадавшего не удалось.
Стрелком оказался местный житель безработный и ранее судимый. Следователи в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд для определения меры пресечения.