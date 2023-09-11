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Posted 11 сентября 2023,, 05:46

Published 11 сентября 2023,, 05:46

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В России предлагают установить лимиты на переводы в рублях за рубеж

11 сентября 2023, 05:46
Для поддержки российской валюты ВТБ предложил установить ограничение на переводы в рублях за границу. Об этом заявил Андрей Костин, президент и председатель правления ВТБ.

Согласно его словам, существует ограничение в один миллион долларов США в месяц для переводов за границу, но нет ограничений для переводов в рублях. Это может привести к ситуации, где один миллиард рублей переводится в Армению и тут же обменивается на доллары. Поэтому необходимо закрыть эту возможность, считает Костин.

Он предлагает установить лимит в 100 миллионов рублей. В настоящее время российские жители могут переводить за границу не более одного миллиона долларов США в месяц, сообщает fedpress.ru.

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