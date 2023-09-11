В России предлагают установить лимиты на переводы в рублях за рубеж

Согласно его словам, существует ограничение в один миллион долларов США в месяц для переводов за границу, но нет ограничений для переводов в рублях. Это может привести к ситуации, где один миллиард рублей переводится в Армению и тут же обменивается на доллары. Поэтому необходимо закрыть эту возможность, считает Костин.