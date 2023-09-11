В России предлагают установить лимиты на переводы в рублях за рубеж

Posted 11 сентября 2023,, 05:46
Published 11 сентября 2023,, 05:46
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Согласно его словам, существует ограничение в один миллион долларов США в месяц для переводов за границу, но нет ограничений для переводов в рублях. Это может привести к ситуации, где один миллиард рублей переводится в Армению и тут же обменивается на доллары. Поэтому необходимо закрыть эту возможность, считает Костин.
Он предлагает установить лимит в 100 миллионов рублей. В настоящее время российские жители могут переводить за границу не более одного миллиона долларов США в месяц, сообщает fedpress.ru.