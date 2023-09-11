Япония может отменить ограничения ввоза авто в Россию

Posted 11 сентября 2023,, 05:50
Published 11 сентября 2023,, 05:50
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Согласно данным аналитиков, в Японии наблюдается снижение цен на подержанные автомобили к концу августа. В настоящее время средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 1 038 000 иен, или примерно 686 тысяч рублей. Это на 6,9% дешевле, чем год назад, сообщает fedpress.ru.
Эксперты объясняют эту тенденцию уменьшением спроса со стороны российских покупателей. Из-за этого несколько большое количество автомобилей остаются на рынке, и продавцам приходится предлагать скидки, чтобы привлечь новых клиентов, сообщает портал Drom.
Некоторые эксперты утверждают, что в Японии возникают предпосылки для отмены ограничений и ищутся способы, как это сделать. Однако источник, на который ссылается DVHAB, говорит, что внутри автомобильной отрасли пока нет обсуждений о снятии ограничений. Тем не менее, появление таких слухов уже рассматривается как положительный знак.