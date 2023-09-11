Япония может отменить ограничения ввоза авто в Россию

Некоторые эксперты утверждают, что в Японии возникают предпосылки для отмены ограничений и ищутся способы, как это сделать. Однако источник, на который ссылается DVHAB, говорит, что внутри автомобильной отрасли пока нет обсуждений о снятии ограничений. Тем не менее, появление таких слухов уже рассматривается как положительный знак.