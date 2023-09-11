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Posted 11 сентября 2023,, 05:50

Published 11 сентября 2023,, 05:50

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Япония может отменить ограничения ввоза авто в Россию

11 сентября 2023, 05:50
Япония может отменить ограничения на ввоз своих автомобилей в Россию. Это связано с тем, что РФ являлась главным покупателем на японском рынке автотранспорта.

Согласно данным аналитиков, в Японии наблюдается снижение цен на подержанные автомобили к концу августа. В настоящее время средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 1 038 000 иен, или примерно 686 тысяч рублей. Это на 6,9% дешевле, чем год назад, сообщает fedpress.ru.

Эксперты объясняют эту тенденцию уменьшением спроса со стороны российских покупателей. Из-за этого несколько большое количество автомобилей остаются на рынке, и продавцам приходится предлагать скидки, чтобы привлечь новых клиентов, сообщает портал Drom.

Некоторые эксперты утверждают, что в Японии возникают предпосылки для отмены ограничений и ищутся способы, как это сделать. Однако источник, на который ссылается DVHAB, говорит, что внутри автомобильной отрасли пока нет обсуждений о снятии ограничений. Тем не менее, появление таких слухов уже рассматривается как положительный знак.

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