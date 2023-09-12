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Posted 12 сентября, 02:26

Published 12 сентября, 02:26

Modified 31 октября, 10:27

Updated 31 октября, 10:27

Магазин спортивных товаров Decathlon может открыться в Перми осенью 2023 года

Магазин спортивных товаров Decathlon может открыться в Перми осенью 2023 года

12 сентября 2023, 02:26
Фото: unsplash
Сейчас активы французской компании продают.

Магазины сети спортивных товаров Decathlon планируется начать открывать в РФ в конце осени 2023 года. В том числе и в Перми. Первые магазины возобновят работу в Москве. Товары подорожают, но магазины останутся в среднем ценовом сегменте, пояснил ТАСС вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Торговые точки откроются не одновременно, а поэтапно, так как новый владелец должен решить проблемы с доставкой товара и набором персонала. Вдобавок, часть помещений, где располагались магазины, законсервированы. Для возобновления их работы нужно провести ремонт.

Ранее в Минпромторге пояснили, что магазины Decathlon откроются в 2023 году после того, как их продадут новому владельцу. Сделка уже одобрена правительственной комиссией. Однако покупатель еще неизвестен.

Единственный магазин Decathlon завершил работу летом 2022 года.

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