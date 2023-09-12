Росприроднадзор рассказал об июньском нефтяном пятне на Каме

В итоге все полученные материалы были направлены в природоохранную прокуратуру, которая должна объективно рассмотреть и решить вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Работники управления выезжали на место ЧП совместно с сотрудниками Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю. Они отобрали пробы воды на анализ, который и выявил отклонение от нормативов.