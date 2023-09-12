Росприроднадзор рассказал об июньском нефтяном пятне на Каме

Posted 12 сентября, 05:44
Published 12 сентября, 05:44
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора рассказали о ходе проверки по факту обнаружения нефтяного пятна в районе станции «Пермь I» у ПАО «Мотовилихинские заводы» в начале лета. Ее результаты показали превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию нефтепродуктов в Каме, сообщили корреспонденту Properm.ru в территориальном органе Росприроднадзора.
В итоге все полученные материалы были направлены в природоохранную прокуратуру, которая должна объективно рассмотреть и решить вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Работники управления выезжали на место ЧП совместно с сотрудниками Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю. Они отобрали пробы воды на анализ, который и выявил отклонение от нормативов.
Пермяки заметили радужное пятно на поверхности Камы между ПАО «Мотовилихинские районы» и станцией «Пермь I» 2 июня текущего года. После этого Росприроднадзор и природоохранная прокуратура начали проверку. В пресс-службе регионального МЧС сообщали, что на поверхности реки обнаружены небольшие следы маслянистой пленки. Вода вытекала из ливневой трубы ПАО «Мотовилихинские заводы».