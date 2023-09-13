Экономист рассказала о надбавках к пенсии за стаж работы при Советском Союзе

Posted 13 сентября 2023, 05:43
Published 13 сентября 2023, 05:43
Modified 13 сентября 2023, 05:46
Updated 13 сентября 2023, 05:46
По словам специалистки, только с 2002 года пенсионная система перешла на страховые принципы с обязательными взносами. Пенсионные права тех, кто начал работать до этого времени, рассчитывают по особой системе, пишет ИА «УралПолит.ru».
В данном случае используются специальные коэффициенты для определения размера расчетного капитала. Всем, кто начал работать до 2002 года, он увеличивается на 10%, а также добавляется по 1% за каждый год работы в Советском Союзе. Расчетный капитал определяется исходя из зарплаты, которую человек получал в СССР.
«Такой размер расчетного пенсионного капитала соответствует 92,2 пенсионным баллам за советский период. Умножив 92,2 на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, например, в 2023 году (123,77 рублей), мы получаем доплату за стаж до 2002 года в размере 11 411,6 рублей», — говорит Юлия Финогенова.