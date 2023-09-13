Экономист рассказала о надбавках к пенсии за стаж работы при Советском Союзе

В данном случае используются специальные коэффициенты для определения размера расчетного капитала. Всем, кто начал работать до 2002 года, он увеличивается на 10%, а также добавляется по 1% за каждый год работы в Советском Союзе. Расчетный капитал определяется исходя из зарплаты, которую человек получал в СССР.