Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

После индексации в январе 2024 года минимальный размер оплаты труда по России повысится до 19 242 рублей. Говоря о Пермском крае, стоит отметить, что он относится к Уральскому региону, и на его территории применяются два коэффициента — 1,15 и 1,20. За счет этих коэффициентов минималка в регионе будет выше, чем в некоторых других субъектах Федерации. К примеру, в 2023 году в Соликамске МРОТ составляет 19 490 рублей, в Красновишерском, Кочевском, Косинском, Гайнском и Ныробском районах — 18 678 рублей с учетом уральской надбавки.