Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted 14 сентября, 15:49
Published 14 сентября, 15:49
Modified 31 октября, 08:56
Updated 31 октября, 08:56
МРОТ — величина, которая в России пересматривается ежегодно, и, как правило, индексация происходит в январе. На изменения этого показателя влияют прожиточный минимум, стоимость продуктов питания, темпы безработицы, инфляции.
Начиная с 2018 года, то есть за прошедшие пять лет, минимальный уровень оплаты труда в России индексировался несколько раз — как планово, так и внепланово. В частности, дважды индексация проводилась в 2022 году. В целом за пять лет в РФ минималка увеличилась в 1,7 раза.
В январе 2018 году в Перми МРОТ без учета районных коэффициентов составил 11 163 рубля, в январе 2019 года — 11 280 рублей. В 2020 году эта величина повысилась до 12 130 рублей, с января 2021 года она составила 12 792 рубля. В 2022 году минималку проиндексировали дважды: в январе — до 13 890 рублей и в июне — до 15 279 рублей. В 2022 году в январе МРОТ повысили до 16 242 рублей.
В июне 2023 года президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума анонсировал индексацию МРОТ в 2024 году.
«Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причём опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ — минимального размера оплаты труда — от прожиточного минимума», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что МРОТ повысился с 1 января 2023 года на 6,3% — до значения 16 242 рублей в месяц. Еще одна индексация будет проведена в начале 2024 года — МРОТ увеличат на 18,5%. Это, как отметил Владимир Путин, превысит и динамку увеличения уровня заработной платы в стране, а также показатели роста, которые демонстрирует инфляция.
После индексации в январе 2024 года минимальный размер оплаты труда по России повысится до 19 242 рублей. Говоря о Пермском крае, стоит отметить, что он относится к Уральскому региону, и на его территории применяются два коэффициента — 1,15 и 1,20. За счет этих коэффициентов минималка в регионе будет выше, чем в некоторых других субъектах Федерации. К примеру, в 2023 году в Соликамске МРОТ составляет 19 490 рублей, в Красновишерском, Кочевском, Косинском, Гайнском и Ныробском районах — 18 678 рублей с учетом уральской надбавки.
МРОТ напрямую влияет на уровень заработной платы, которую получают россияне, а также на размер социальной помощи от государства — выплат, пособий. Согласно закону работодатель обязан выплачивать сотруднику, оформленному на полную ставку, зарплату в размере не меньше, чем установленная минимальная величина оплаты труда. Она устанавливается на федеральном уровне, однако субъекты Федерации наделены полномочиями по повышению этого показателя, что происходит за счет применения властями региональных коэффициентов дополнительного характера.
Минималка влияет на размер декретных выплат, больничных, командировочных. Размер этих выплат считается на основе среднего заработка работника за один день.