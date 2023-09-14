В Соликамский суд поступило дело об избиении осужденных в «Белом лебеде»

Уже в сентябре Соликамский городской суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении сотрудника ИК-1 в Соликамске Артура Хромцова. Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, дата первого заседания пока не назначено, дело будет рассматривать Юрий Анфалов. Дело поступило в суд 11 сентября.