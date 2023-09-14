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Posted 14 сентября 2023, 10:35

Published 14 сентября 2023, 10:35

Modified 14 сентября 2023, 10:37

Updated 14 сентября 2023, 10:37

В Соликамский суд поступило дело об избиении осужденных в «Белом лебеде»

В Соликамский суд поступило дело об избиении осужденных в «Белом лебеде»

14 сентября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Следствие считает, что сотрудник колонии Артур Хромцов надевал на осужденного наручники и избивал его.

Уже в сентябре Соликамский городской суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении сотрудника ИК-1 в Соликамске Артура Хромцова. Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, дата первого заседания пока не назначено, дело будет рассматривать Юрий Анфалов. Дело поступило в суд 11 сентября.

Хромцов обвиняется в превышении полномочий с применением спецсредств. Как известно из распространенного ранее в сети видео, человек, похожий на врио начальника отдела безопасности ИК-1 Хромцова, пристегнул осужденного наручниками и избивает.

Согласно предъявленному обвинению, Хромцов, являясь должностным лицом ФСИН, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов двоих осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении Соликамска.

В конце мая стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств)

В Соликамске возбудили уголовное дело из-за издевательств в колонии строгого режима
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