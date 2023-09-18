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Posted 18 сентября 2023, 02:32

Published 18 сентября 2023, 02:32

Modified 18 сентября 2023, 03:14

Updated 18 сентября 2023, 03:14

«Амкар» на домашнем поле сыграл вничью с ФК «Чертаново»

18 сентября 2023, 02:32

«Амкар» на домашнем поле 17 сентября сыграл вничью с ФК «Чертаново»

Сюжет
Амкар
Гости забили ответный гол в дополнительное время.

ФК «Амкар Пермь» на своем сыграл вничью со столичным ФК «Чертаново». Игра прошла в рамках второго круга футбольного чемпионата второй лиги команд группы «Серебро».

Первый гол во встрече был забит на 77 минуте игроком пермского клуба Асланом Муталиевым, однако позже гости смогли забить — это произошло уже в дополнительное время. Итоговый счет матча: 1-1.

«Считаю, что провели достаточно не плохой матч, на протяжении 90 минут контролировали игру. Но последние 4 минут добавленные маленько не хватило хитрости довести игру до конца», — пояснил главный тренер ФК «Амкар Пермь» Иван Черенчиков.

После 10 тура пермский ФК оказался на пятом месте в турнирной таблице. Следующий матч состоится 23 сентября в Липецке с «Металлургом».

#Спорт#Пермь#Амкар
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