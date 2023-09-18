«Амкар» на домашнем поле сыграл вничью с ФК «Чертаново»

Posted 18 сентября 2023, 02:32
Published 18 сентября 2023, 02:32
Modified 18 сентября 2023, 03:14
Updated 18 сентября 2023, 03:14
ФК «Амкар Пермь» на своем сыграл вничью со столичным ФК «Чертаново». Игра прошла в рамках второго круга футбольного чемпионата второй лиги команд группы «Серебро».
Первый гол во встрече был забит на 77 минуте игроком пермского клуба Асланом Муталиевым, однако позже гости смогли забить — это произошло уже в дополнительное время. Итоговый счет матча: 1-1.
«Считаю, что провели достаточно не плохой матч, на протяжении 90 минут контролировали игру. Но последние 4 минут добавленные маленько не хватило хитрости довести игру до конца», — пояснил главный тренер ФК «Амкар Пермь» Иван Черенчиков.
После 10 тура пермский ФК оказался на пятом месте в турнирной таблице. Следующий матч состоится 23 сентября в Липецке с «Металлургом».