Москва и Московская область лидируют по числу случаев банкротства

Эксперты объясняют, что количество банкротств по данным Федеральной ресурсной корпорации (Федресурс) растет. В первом квартале 2023 года число лиц, признанных судом банкротами, достигло 76 тысяч, что на 40% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это связано с тем, что общество стало рассматривать этот процесс как норму.