Москва и Московская область лидируют по числу случаев банкротства

Posted 18 сентября 2023,, 10:08
Published 18 сентября 2023,, 10:08
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Об этом свидетельствуют результаты исследования, доступные в интернет-издании «Подмосковье сегодня».
Эксперты объясняют, что количество банкротств по данным Федеральной ресурсной корпорации (Федресурс) растет. В первом квартале 2023 года число лиц, признанных судом банкротами, достигло 76 тысяч, что на 40% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это связано с тем, что общество стало рассматривать этот процесс как норму.
«Сегодня люди понимают, что если человек временно оказался финансово нестабильным, то обратиться за помощью к государству через личное банкротство — это нормально», — отмечает Семен Николаев, основатель и управляющий партнер компании «ЮРЛ Групп».
Наибольшее количество случаев банкротств зарегистрировано в Москве (3638 человек) и Московской области (3630 человек).
«Мы изучили основные причины обращений о банкротстве в Подмосковье. Чаще всего это связано с невозможностью выплатить кредит из-за снижения доходов (примерно 42% случаев). На втором месте — потеря работы (около 26%)», — говорит Николаев.
Люди также часто задерживают фиксацию своей неспособности платить по кредитам, опасаясь приставов и судебных преследований — таких случаев около 15%. Боятся и более серьезных последствий, например уголовной ответственности, не более 10% случаев.