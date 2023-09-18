properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября 2023,, 10:08

Published 18 сентября 2023,, 10:08

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Москва и Московская область лидируют по числу случаев банкротства

18 сентября 2023, 10:08
Последние годы стали свидетелями растущей популярности процедуры банкротства. Обычные люди перестали стесняться обращаться за помощью в сложных ситуациях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, доступные в интернет-издании «Подмосковье сегодня».

Эксперты объясняют, что количество банкротств по данным Федеральной ресурсной корпорации (Федресурс) растет. В первом квартале 2023 года число лиц, признанных судом банкротами, достигло 76 тысяч, что на 40% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это связано с тем, что общество стало рассматривать этот процесс как норму.

«Сегодня люди понимают, что если человек временно оказался финансово нестабильным, то обратиться за помощью к государству через личное банкротство — это нормально», — отмечает Семен Николаев, основатель и управляющий партнер компании «ЮРЛ Групп».

Наибольшее количество случаев банкротств зарегистрировано в Москве (3638 человек) и Московской области (3630 человек).

«Мы изучили основные причины обращений о банкротстве в Подмосковье. Чаще всего это связано с невозможностью выплатить кредит из-за снижения доходов (примерно 42% случаев). На втором месте — потеря работы (около 26%)», — говорит Николаев.

Люди также часто задерживают фиксацию своей неспособности платить по кредитам, опасаясь приставов и судебных преследований — таких случаев около 15%. Боятся и более серьезных последствий, например уголовной ответственности, не более 10% случаев.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00