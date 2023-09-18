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Posted 18 сентября 2023,, 18:30

Published 18 сентября 2023,, 18:30

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Подписан указ о введении «цифрового паспорта» в России

18 сентября 2023, 18:30
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении электронного паспорта, который граждане России смогут использовать через сайт «Госуслуги». Текст данного документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, электронные паспорта будут предъявляться добровольно и иметь аналогичную юридическую силу с обычными бумажными удостоверениями личности. Использование электронных документов будет возможно только в определенных ситуациях, список которых определится правительством России при участии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом пишет RTVI.

Для предъявления электронного паспорта будет необходимо мобильное приложение, в котором должны быть криптографические средства для защиты информации, согласно российскому законодательству о персональных данных.

Подписанный указ также содержит поручения для правительства. В течение трех месяцев оно должно вместе с ФСБ разработать список документов, которые можно будет предоставлять с помощью мобильного приложения, а также определить порядок ведения реестра соответствующих данных.

Все расходы, связанные с внедрением электронных паспортов в России, будут финансироваться из бюджета, выделенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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