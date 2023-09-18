Вирусолог прокомментировал новый штамм коронавируса

Posted 18 сентября 2023,, 16:28
Published 18 сентября 2023,, 16:28
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас нет подъема заболеваемости COVID-19.
Недавний рост числа смертей был заметен всего один день и не продолжается. Поэтому говорить о какой-либо угрозе нецелесообразно, рассказал эксперт в интервью RTVI.
Новые варианты вируса несущественно отличаются от предыдущих, по словам ученого. Считается, что их заразность в настоящее время невелика.
«Средняя заболеваемость в мире составляет около 40 тысяч человек в день. О новом штамме „Пирола“ я, однако, не имею информации, но нет оснований утверждать, что он вызывает более тяжелые формы заболевания, чем ранее», — сообщил эксперт.
Роспотребнадзор заявил, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет некоторые мутации, отличающие его от предыдущих вариантов. В ведомстве также отметили, что первые результаты лабораторных исследований в Китае и Швеции показывают, что этот вариант, возможно, не так заразен и не способен эффективно обойти иммунную защиту, как предупреждали некоторые ученые.