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Posted 18 сентября 2023,, 16:28

Published 18 сентября 2023,, 16:28

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Вирусолог прокомментировал новый штамм коронавируса

18 сентября 2023, 16:28
Новые виды коронавируса действительно возникают, включая штамм «Пирола». Однако пока нет данных, указывающих на то, что он вызывает более тяжелые формы заболевания. Об этом сообщил профессор Анатолий Альтштейн из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас нет подъема заболеваемости COVID-19.

Недавний рост числа смертей был заметен всего один день и не продолжается. Поэтому говорить о какой-либо угрозе нецелесообразно, рассказал эксперт в интервью RTVI.

Новые варианты вируса несущественно отличаются от предыдущих, по словам ученого. Считается, что их заразность в настоящее время невелика.

«Средняя заболеваемость в мире составляет около 40 тысяч человек в день. О новом штамме „Пирола“ я, однако, не имею информации, но нет оснований утверждать, что он вызывает более тяжелые формы заболевания, чем ранее», — сообщил эксперт.

Роспотребнадзор заявил, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет некоторые мутации, отличающие его от предыдущих вариантов. В ведомстве также отметили, что первые результаты лабораторных исследований в Китае и Швеции показывают, что этот вариант, возможно, не так заразен и не способен эффективно обойти иммунную защиту, как предупреждали некоторые ученые.

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