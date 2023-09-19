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Posted 19 сентября 2023, 16:22

Published 19 сентября 2023, 16:22

Modified 20 сентября 2023, 05:19

Updated 20 сентября 2023, 05:19

Пермские контролёры могут получить право задерживать безбилетников

Пермские контролёры могут получить право задерживать безбилетников

19 сентября 2023, 16:22
Фото: 1MI
Сюжет
Пермская езда
Сейчас такая функция есть только у бойцов Росгвардии.

В Перми контролёрам хотят разрешить задерживать безбилетных пассажиров. Сейчас существующая процедура не предусматривает задержание «зайца» силами контролёров, сообщает 59.ru.

Для составления административного протокола необходимо установить личность нарушителя. В случае несогласия пассажира предоставить документы, контролёрами вызываются сотрудники Росгвардии. Но к этому моменту «зайцы» зачастую уже успевают скрываться.

Чтобы эффективность работы контролёров росла, власти Перми предлагают пересмотреть полномочия контрольно-ревизорской службы и планируют выйти с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы разрешить контролерам физически задержать безбилетников.

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#Общество#Пермская езда#Общественный транспорт
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