Пермские контролёры могут получить право задерживать безбилетников

Posted 19 сентября 2023, 16:22
Published 19 сентября 2023, 16:22
Modified 20 сентября 2023, 05:19
Updated 20 сентября 2023, 05:19
В Перми контролёрам хотят разрешить задерживать безбилетных пассажиров. Сейчас существующая процедура не предусматривает задержание «зайца» силами контролёров, сообщает 59.ru.
Для составления административного протокола необходимо установить личность нарушителя. В случае несогласия пассажира предоставить документы, контролёрами вызываются сотрудники Росгвардии. Но к этому моменту «зайцы» зачастую уже успевают скрываться.
Чтобы эффективность работы контролёров росла, власти Перми предлагают пересмотреть полномочия контрольно-ревизорской службы и планируют выйти с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы разрешить контролерам физически задержать безбилетников.