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Posted 19 сентября 2023, 04:59

Published 19 сентября 2023, 04:59

Modified 19 сентября 2023, 08:16

Updated 19 сентября 2023, 08:16

В Перми возникло северное сияние из-за магнитной бури. Посмотрите на эту красоту!

19 сентября 2023, 04:59

В Перми возникло северное сияние из-за магнитной бури с 18 на 19 сентября

Специалисты могут предсказать это явление лишь за несколько часов до его появления.

Пермяки вновь заметили северное сияние. По данным специалистов проекта AstoAlert, вечером 18 сентября космические спутники зафиксировали ударную волну солнечной плазмы.

Из-за этого специалисты ждали развития геомагнитной бури и появления ярких северных сияний, что и произошло. Сияние видели жители Москвы, Ярославской и Омской областях, Чувашии. Несколько фотографий северного сияния сняли жители пермского микрорайона Голованово.

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#Видео#Пермь#Погода#Северное сияние
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