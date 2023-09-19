В Перми возникло северное сияние из-за магнитной бури. Посмотрите на эту красоту!

Posted 19 сентября 2023, 04:59
Published 19 сентября 2023, 04:59
Modified 19 сентября 2023, 08:16
Updated 19 сентября 2023, 08:16
Пермяки вновь заметили северное сияние. По данным специалистов проекта AstoAlert, вечером 18 сентября космические спутники зафиксировали ударную волну солнечной плазмы.
Из-за этого специалисты ждали развития геомагнитной бури и появления ярких северных сияний, что и произошло. Сияние видели жители Москвы, Ярославской и Омской областях, Чувашии. Несколько фотографий северного сияния сняли жители пермского микрорайона Голованово.