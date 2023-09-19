В Перми возникло северное сияние из-за магнитной бури. Посмотрите на эту красоту!

В Перми возникло северное сияние из-за магнитной бури с 18 на 19 сентября

Специалисты могут предсказать это явление лишь за несколько часов до его появления.

Пермяки вновь заметили северное сияние. По данным специалистов проекта AstoAlert, вечером 18 сентября космические спутники зафиксировали ударную волну солнечной плазмы. Из-за этого специалисты ждали развития геомагнитной бури и появления ярких северных сияний, что и произошло. Сияние видели жители Москвы, Ярославской и Омской областях, Чувашии. Несколько фотографий северного сияния сняли жители пермского микрорайона Голованово. Читайте также: Пермяки засняли северное сияние. Посмотрите на завораживающие кадры Синоптики рассказали о аномальном потеплении в Пермском крае. Когда ждать жары