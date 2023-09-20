Стало известно, учителей каких специальностей не хватает в муниципалитетах Прикамья

Кроме того, на уровне края молодым учителям выплачивают пособие (единоразовое в 50 тыс. рублей), ежемесячные надбавки (в размере 2,6 тыс. рублей ежемесячно). Для учителей, подтвердивших свою квалификацию, также введены надбавки к зарплате.