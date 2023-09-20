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Posted 20 сентября 2023, 14:18

Published 20 сентября 2023, 14:18

Modified 21 сентября 2023, 03:15

Updated 21 сентября 2023, 03:15

Стало известно, учителей каких специальностей не хватает в муниципалитетах Прикамья

Стало известно, учителей каких специальностей не хватает в муниципалитетах Прикамья

20 сентября 2023, 14:18
Фото: 1MI
Сюжет
Школа
Власти пытаются ликвидировать дефицит различными способами.

В Прикамье отмечают дефицит учителей ряда специальностей. Об этом порталу Properm.ru рассказали в краевом минобре.

Востребованы в Пермском крае учителя английского языка. Их особенно не хватает в Перми и Чернушинском округе.

В то же время, в Краснокамском, Соликамском, Нытвенском и Суксунском округах испытывают дефицит учителей начальных классов. Кадровую проблему начальной школы в минобре поясняют ростом рождаемости детей.

Недостаток кадров, по законодательству, не должен мешать учащимся получить образование и выполнить учебный план в полном объеме. Именно поэтому учебные учреждения края ищут возможность пополнить кадры, привлекая педагогов других образовательных учреждений по совместительству.

Кроме того, на уровне края молодым учителям выплачивают пособие (единоразовое в 50 тыс. рублей), ежемесячные надбавки (в размере 2,6 тыс. рублей ежемесячно). Для учителей, подтвердивших свою квалификацию, также введены надбавки к зарплате.

Работают программы «Земский учитель» (в ее рамках в села и посёлки Прикамья переехали 108 учителей), «Краевая онлайн-школа» и «Разъездной автомобиль». Организован целевой набор в вузы на педагогические специальности.

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#Общество#Образование#Школа#Учителя
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