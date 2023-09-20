Суд в Кузбассе приговорил экс-санитарку к ограничению свободы за смерть ребенка

Posted 20 сентября 2023, 04:38
Published 20 сентября 2023, 04:38
Modified 20 сентября 2023, 04:40
Updated 20 сентября 2023, 04:40
В Кемеровской области суд признал 45-летнюю бывшую санитарку виновной в причинении смерти по неосторожности. Трагедия случилась в мае текущего года в детском туберкулезном санатории в Ленинске-Кузнецком, сообщает VSE42.Ru. Женщина не сопроводила 2-летнюю пациентку в туалетную комнату и оставила ее без присмотра.
Экс-санитарка знала, что в помещении стоит бак с дезинфицирующим раствором. Маленькая девочка упала в емкость и погибла. После инцидента обвиняемую перевели на должность, не связанную с уходом за детьми. В ходе следствия она признала свою вину.
В пресс-службе прокуратуры Кузбасса рассказали, что работница санатория в итоге получила два года ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Решение суда пока не вступило в силу.