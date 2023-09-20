Внеплановая проверка Института океанологии РАН привела к увольнению директора

«Внезапная проверка нашего института была проведена неквалифицированными сотрудниками министерства. Мы предоставили объяснения на таком же объеме бумаг, как их, но в министерстве это не учли. Проверка была организована с целью уволить нашего директора. Они не смогли его уволить, но привели его к состоянию болезни, из-за которого он не мог работать, и он ушел сам. Алексей Соков, член-корреспондент РАН, в течение 20 лет руководил институтом, имея больше всего опыта и знаний в судоходстве. Вместо того чтобы слушать его, они постоянно вмешивались и пытались навязать свои решения», — рассказал Нигматулин.