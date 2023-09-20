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Posted 20 сентября 2023,, 14:22

Published 20 сентября 2023,, 14:22

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Внеплановая проверка Института океанологии РАН привела к увольнению директора

20 сентября 2023, 14:22
Проведенная внезапная проверка Института океанологии РАН, которую провело Министерство науки и высшего образования, привела к увольнению директора Алексея Сокова.

Как сообщил научный руководитель института, академик Роберт Нигматулин, в ответ на обнаруженные нарушения руководство института предоставило объяснения, но из-за нехватки финансирования экспедиционный сезон 2023 года был отменен.

Директор Института океанологии имени Ширшова РАН, член-корреспондент РАН, Алексей Соков ушел со своего поста по собственному желанию 27 июля 2023 года. Временное исполнение обязанностей директора ИО РАН было поручено ведущему научному сотруднику Лаборатории физико-геологических исследований Владимиру Шевченко в соответствии с приказом Минобрнауки.

Как рассказал научный руководитель Института океанологии, академик Роберт Нигматулин, увольнение директора связано с проведенной внезапной проверкой института, которую инициировало Минобрнауки.

«Внезапная проверка нашего института была проведена неквалифицированными сотрудниками министерства. Мы предоставили объяснения на таком же объеме бумаг, как их, но в министерстве это не учли. Проверка была организована с целью уволить нашего директора. Они не смогли его уволить, но привели его к состоянию болезни, из-за которого он не мог работать, и он ушел сам. Алексей Соков, член-корреспондент РАН, в течение 20 лет руководил институтом, имея больше всего опыта и знаний в судоходстве. Вместо того чтобы слушать его, они постоянно вмешивались и пытались навязать свои решения», — рассказал Нигматулин.

Из-за нехватки финансирования экспедиционный сезон 2023 года был отменен. «В этом году мы практически не смогли провести экспедиции. Из-за отсутствия денег, суда не были отремонтированы. Это последствия того, что в управление флотом вмешиваются люди, которые не обладают необходимой квалификацией и не имеют представления о происходящем», — добавил академик.

RTVI направил запрос в Минобрнауки.

Руководство Курчатовского института обратилось в Минобрнауки в феврале с просьбой передать имущественный комплекс Южного отделения Института океанологии РАН для создания экспериментальной прибрежной базы для исследований и разработок в области обороны и безопасности Российской Федерации на территории Черноморского побережья в районе Геленджика. Руководство и коллектив института не согласились с этим предложением.

«Я выступил против попыток объединения южного отделения Института океанологии РАН в Геленджике с Курчатовским институтом на совместном заседании президиума РАН и ученого совета Курчатовского института. Вроде бы, они отстали от нас, и в этом есть заслуга президента академии», — добавил Нигматулин.

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