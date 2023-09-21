РЭО предложил РСПП маркировать бутылки на основной этикетке

Авторы инициативы уверены, что размещение маркировки на этикетке или с использованием водорастворимого клея снизит трудоемкость, длительность и стоимость переработки крышек из пластика на объектах утилизаторов. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, это поможет снизить объемы захоронения на полигонах, а в сознании граждан появится мотивация снова собирать и передавать крышки на переработку, передает 56orb.ru.