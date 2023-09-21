properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2023, 11:16

Published 21 сентября 2023, 11:16

Modified 21 сентября 2023, 11:16

Updated 21 сентября 2023, 11:16

РЭО предложил РСПП маркировать бутылки на основной этикетке

РЭО предложил РСПП маркировать бутылки на основной этикетке

21 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Российский экологический оператор предложил Российскому союзу промышленников и предпринимателей оказать содействие в разработке и внедрении стандарта, по которому маркировка будет размещаться с использованием водорастворимого клея или на основной этикетке.

Авторы инициативы уверены, что размещение маркировки на этикетке или с использованием водорастворимого клея снизит трудоемкость, длительность и стоимость переработки крышек из пластика на объектах утилизаторов. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, это поможет снизить объемы захоронения на полигонах, а в сознании граждан появится мотивация снова собирать и передавать крышки на переработку, передает 56orb.ru.

«Сегодня этой полезной привычкой овладели уже 87,3 млн россиян — по итогам II квартала раздельным накоплением ТКО по Российской Федерации охвачено уже 59,7% населения. И здорово, что эта цифра продолжает расти», — отметил Денис Буцаев.

С 1 декабря 2021 года в России начали действовать требования об обязательной маркировке «Честный знак» средствами идентификации упакованной минеральной природной воды, а с 1 марта 2022 года — об обязательной маркировке остальной упакованной воды.

Пластиковые крышки появились в стране примерно полвека назад и проблема их переработки в том, что вторсырье не сортируется: бутылки выбрасываются и сдаются вместе с крышками.

«РЭО поддерживает цель цифровой маркировки — обеспечить прозрачность российского рынка и избавить его от контрафактной или опасной для здоровья жителей продукции», — заявил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

По его словам, чтобы избежать лишних трудностей, в РЭО предлагают не отказаться от маркировки совсем, а использовать водорастворимый клей или перенести стикер с QR-кодом на основную этикетку. В этом случае, добавил Игорь Забралов, технологических сложностей на современных линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет.

В прошлом году РЭО наградил «ВкусВилл» за победу в «Зеленой премии». Компания заняла первое место благодаря корпоративному проекту. За год в ходе экологической инициативы для покупателей на переработку было передано более 30 миллионов «добрых крышек».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика