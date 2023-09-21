РЭО предложил РСПП маркировать бутылки на основной этикетке

Posted 21 сентября 2023, 11:16
Published 21 сентября 2023, 11:16
Modified 21 сентября 2023, 11:16
Updated 21 сентября 2023, 11:16
Авторы инициативы уверены, что размещение маркировки на этикетке или с использованием водорастворимого клея снизит трудоемкость, длительность и стоимость переработки крышек из пластика на объектах утилизаторов. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, это поможет снизить объемы захоронения на полигонах, а в сознании граждан появится мотивация снова собирать и передавать крышки на переработку, передает 56orb.ru.
«Сегодня этой полезной привычкой овладели уже 87,3 млн россиян — по итогам II квартала раздельным накоплением ТКО по Российской Федерации охвачено уже 59,7% населения. И здорово, что эта цифра продолжает расти», — отметил Денис Буцаев.
С 1 декабря 2021 года в России начали действовать требования об обязательной маркировке «Честный знак» средствами идентификации упакованной минеральной природной воды, а с 1 марта 2022 года — об обязательной маркировке остальной упакованной воды.
Пластиковые крышки появились в стране примерно полвека назад и проблема их переработки в том, что вторсырье не сортируется: бутылки выбрасываются и сдаются вместе с крышками.
«РЭО поддерживает цель цифровой маркировки — обеспечить прозрачность российского рынка и избавить его от контрафактной или опасной для здоровья жителей продукции», — заявил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.
По его словам, чтобы избежать лишних трудностей, в РЭО предлагают не отказаться от маркировки совсем, а использовать водорастворимый клей или перенести стикер с QR-кодом на основную этикетку. В этом случае, добавил Игорь Забралов, технологических сложностей на современных линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет.
В прошлом году РЭО наградил «ВкусВилл» за победу в «Зеленой премии». Компания заняла первое место благодаря корпоративному проекту. За год в ходе экологической инициативы для покупателей на переработку было передано более 30 миллионов «добрых крышек».