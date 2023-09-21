Свердловская область стала лидерам по размеру госдолга в УрФО

Свердловская область имеет задолженность в размере 111,1 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом месяце. У Челябинской области задолженность составляет 43 миллиарда рублей, это на 500 миллионов больше, чем ранее. Курганская область имеет долг в размере 18,5 миллиарда рублей, а Югра — 11,5 миллиарда рублей. Тюменская область и Ямал имеют задолженности в размере 7,9 и 7,2 миллиарда рублей соответственно.