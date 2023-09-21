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Posted 21 сентября 2023, 12:07

Published 21 сентября 2023, 12:07

Modified 21 сентября 2023, 12:09

Updated 21 сентября 2023, 12:09

Свердловская область стала лидерам по размеру госдолга в УрФО

21 сентября 2023, 12:07
Данные Минфина РФ свидетельствуют о том, что Свердловская область стала лидером по объему государственного долга в Уральском федеральном округе.

За последний месяц госдолг регионов УрФО увеличился на почти 900 миллионов рублей и достиг отметки в 199,4 миллиарда рублей. Рост также был зафиксирован в Челябинской области. В целом, средний Урал занимает пятое место по размеру государственного долга. Об этом пишет uralpolit.ru.

Свердловская область имеет задолженность в размере 111,1 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом месяце. У Челябинской области задолженность составляет 43 миллиарда рублей, это на 500 миллионов больше, чем ранее. Курганская область имеет долг в размере 18,5 миллиарда рублей, а Югра — 11,5 миллиарда рублей. Тюменская область и Ямал имеют задолженности в размере 7,9 и 7,2 миллиарда рублей соответственно.

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