Свердловская область стала лидерам по размеру госдолга в УрФО

Posted 21 сентября 2023, 12:07
Published 21 сентября 2023, 12:07
Modified 21 сентября 2023, 12:09
Updated 21 сентября 2023, 12:09
За последний месяц госдолг регионов УрФО увеличился на почти 900 миллионов рублей и достиг отметки в 199,4 миллиарда рублей. Рост также был зафиксирован в Челябинской области. В целом, средний Урал занимает пятое место по размеру государственного долга. Об этом пишет uralpolit.ru.
Свердловская область имеет задолженность в размере 111,1 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом месяце. У Челябинской области задолженность составляет 43 миллиарда рублей, это на 500 миллионов больше, чем ранее. Курганская область имеет долг в размере 18,5 миллиарда рублей, а Югра — 11,5 миллиарда рублей. Тюменская область и Ямал имеют задолженности в размере 7,9 и 7,2 миллиарда рублей соответственно.