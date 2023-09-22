Дефицит медиков и визит Путина. Главные новости недели в Пермском крае

Многодетный отец из Очерского района может получить срок за уклонение от военной службы. Контракт 42-летнего Сергея Каменских истек в ноябре 2022 года, однако его продлили в одностороннем порядке против воли пермяка. Сам мужчина утверждает, что проблемы со здоровьем и ранения не позволяют ему проходить службу.