Дефицит медиков и визит Путина. Главные новости недели в Пермском крае

Posted 22 сентября 2023, 15:08
Published 22 сентября 2023, 15:08
Modified 25 сентября 2023, 04:06
Updated 25 сентября 2023, 04:06
Министерство обороны России заявило об очередной массовой атаке беспилотников. В ночь с 20 на 21 сентября были сбиты 19 БПЛА над Черным морем и Крымом. Вдобавок, по одному дрону уничтожили в Курской, Белгородской и Орловской областях. О жертвах или разрушениях в министерстве не говорили.
22 сентября была атака ракетами в Севастополе. Был поражен штаб Черноморского флота в центре города. В Минобороны говорили, что повреждений гражданской инфраструктуры нет, но пропал один военный.
В Пермском крае власти готовятся к возможному визиту главы государства Владимира Путина. При этом пока нет официальной информации, когда будет и будет ли визит президента. Он может приехать на открытие или закрытие форума «Россия — спортивная держава».
Сам форум состоится с 19 по 22 октября в Перми. Помимо форума Путин может посетить оборонный завод, какой конкретно — пока неизвестно.
Многодетный отец из Очерского района может получить срок за уклонение от военной службы. Контракт 42-летнего Сергея Каменских истек в ноябре 2022 года, однако его продлили в одностороннем порядке против воли пермяка. Сам мужчина утверждает, что проблемы со здоровьем и ранения не позволяют ему проходить службу.
При этом в период СВО контракты продлеваются автоматически до момента окончания спецоперации. Разорвать его по своей воле нельзя.
В Прикамье приедут медики из нескольких регионов, чтобы помочь в борьбе с кадровым дефицитом. Речь идет о 40 специалистах. Ранее портал HeadHunter отмечал, что врачи возглавляют рейтинг наиболее дефицитных специальностей.
Летом 2023 года на одну вакансию медицинского работника приходилось лишь 0,6 активных резюме.
Нижний Новгород подарил Перми новый арт-объект — это 25-метровая башня, которая расположилась возле микрорайона Парковый. По словам местных жителей, объект появился в течение месяца.
Похожие башни установлены в Нижнем Новгороде в память об архитекторе Владимире Шухове.