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Posted 22 сентября 2023, 12:45

Published 22 сентября 2023, 12:45

Modified 22 сентября 2023, 14:09

Updated 22 сентября 2023, 14:09

Электронные повестки начнут приходить во время осеннего призыва в тестовом режиме

Электронные повестки начнут приходить во время осеннего призыва в тестовом режиме

22 сентября 2023, 12:45
Фото: Midjourney
Сюжет
Военная операция на Украине
Электронные повестки не будут иметь силу, пока не создадут реестр воинского учета.

Осенний призыв в армию в 2023 году будет проходить по старым правилам. Призывники получат бумажные повестки, электронные уведомления на момент призыва действовать еще не будут, сообщает Newizv.ru со ссылкой на главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Электронные повестки могут приходить, но пока в тестовом режиме, так как не состоялся полноценный запуск реестра воинского учета. При этом в Минцифры отмечали, что реестр получиться запустить не ранее 2025 года.

По словам Картаполова, в части регионов все готово для запуска реестра, но в других этой возможности еще нет. Как раз там, где инфраструктура развита для запуска реестра, могут приходить электронные повестки.

С октября за неявку в военкомат без уважительной причины увеличат штрафы с 3 до 30 тыс. рублей. Верхний предел призывного возраста вырастет только с 1 января 2024 года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Армия#Солдат#Срочники
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