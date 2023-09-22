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Posted 22 сентября 2023, 07:37

Published 22 сентября 2023, 07:37

Modified 22 сентября 2023, 10:45

Updated 22 сентября 2023, 10:45

Пермяков заставили заплатить за проезд после аварии с автобусами

22 сентября 2023, 07:37
Сюжет
Пермская езда
Кондуктор нового маршрута не разрешил пермякам ехать бесплатно.

Пермяки попали в аварию по время поездки на автобусе. Одна из пассажирок рассказала в социальных сетях, что ехала утром 22 сентября на автобусе маршрута №120.

«Со всей дури сзади ударяется „мордой“ автобус маршрута №80. Естественно, все пассажиры набитых битком автобусов плотной демонстрацией идут пешком до остановки», — написала пермячка.

По словам женщины, при посадке на новый автобус пассажиры предъявили билеты с автобусов, которые попали в аварию, но кондуктор заявил, что для него это не имеет значения: «Ждите тех же маршрутов, пусть они вас и везут». Пассажиры решили вновь оплатить проезд под давлением кондуктора.

Пермячка уточнила Properm.ru, что они пересели на автобус маршрута №823, за который отвечает Минтранс.

Получать оперативный комментарий от Минтранса о том, как должны действовать в этой ситуации перевозчики пригородных автобусов, журналисту не удалось.

В городском департаменте транспорта Properm.ru пояснили, что при ДТП или сходе общественного транспорта с линии по другой причине перевозчик обязан пересадить пассажиров на другое транспортное средство.

«Соответственно, в этом случае пассажир может пересесть на другой автобус или трамвай. При проверке контролёрами, пассажиру необходимо сообщить контролеру номер маршрута и транспортного средства из которого он пересел. В этом случае сотрудники КРС свяжутся с центральной диспетчерской службой (либо им эта информация будет доведена заранее) и пассажир не будет привлекаться к ответственности за отсутствие билета», — отметили в Дептрансе.
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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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