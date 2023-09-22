Пермяков заставили заплатить за проезд после аварии с автобусами

По словам женщины, при посадке на новый автобус пассажиры предъявили билеты с автобусов, которые попали в аварию, но кондуктор заявил, что для него это не имеет значения: «Ждите тех же маршрутов, пусть они вас и везут». Пассажиры решили вновь оплатить проезд под давлением кондуктора.