Пермский аэропорт закрыли из-за инцидента при посадке самолета

В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Речь идет о воздушном судне турецкой авиакомпании, которое прилетело из Антальи. Это случилось при посадке в аэропорту «Большое Савино». Пострадавших нет, пассажиров доставили в здание аэропорта, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.