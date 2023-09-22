Пермский аэропорт закрыли из-за инцидента при посадке самолета

Posted 22 сентября 2023, 09:58
Published 22 сентября 2023, 09:58
Modified 22 сентября 2023, 11:01
Updated 22 сентября 2023, 11:01
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Речь идет о воздушном судне турецкой авиакомпании, которое прилетело из Антальи. Это случилось при посадке в аэропорту «Большое Савино». Пострадавших нет, пассажиров доставили в здание аэропорта, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Самолет не получил видимых повреждений, сейчас аэропорт закрыт на прием и отправление воздушных судов.
По данным Telegram-канала «112», на борту находились 174 человека. Основная причина инцидента якобы в том, что пилот просто не успел затормозить.
UPD: Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15:50 по местному времени.