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Posted 22 сентября 2023, 09:58

Published 22 сентября 2023, 09:58

Modified 22 сентября 2023, 11:01

Updated 22 сентября 2023, 11:01

В Перми самолет из Антальи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пермский аэропорт закрыли из-за инцидента при посадке самолета

22 сентября 2023, 09:58
Фото: properm.ru

В Перми самолет из Антальи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Сюжет
Аэропорт
Самолет в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку.

В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Речь идет о воздушном судне турецкой авиакомпании, которое прилетело из Антальи. Это случилось при посадке в аэропорту «Большое Савино». Пострадавших нет, пассажиров доставили в здание аэропорта, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет не получил видимых повреждений, сейчас аэропорт закрыт на прием и отправление воздушных судов.

По данным Telegram-канала «112», на борту находились 174 человека. Основная причина инцидента якобы в том, что пилот просто не успел затормозить.

UPD: Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15:50 по местному времени.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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