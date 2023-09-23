Арсений Гончуков испытает на зрителях Перми артхаусный фильм и презентует свою книгу

23 сентября на встрече с писателем и режиссёром в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина Арсений Гончуков презентует книгу «Доказательство человека» и ответит на вопросы, касаемые его опыта создания кинофильмов, написания сценариев.