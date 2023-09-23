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Posted 23 сентября 2023, 06:09

Published 23 сентября 2023, 06:09

Modified 23 сентября 2023, 06:11

Updated 23 сентября 2023, 06:11

Арсений Гончуков испытает на зрителях Перми артхаусный фильм и презентует свою книгу

Арсений Гончуков испытает на зрителях Перми артхаусный фильм и презентует свою книгу

23 сентября 2023, 06:09
Фото: Страница Арсения Гончукова ВКонтакте
Сегодня и завтра, 23 и 24 сентября, в Перми будет общаться со зрителями, поклонниками, читателями известный режиссер, сценарист Арсений Гончуков. Состоится закрытый показ фильма и открытая презентация романа.

Арсений Гончуков — писатель, сценарист, режиссёр авторского независимого кино, лауреат Гран-при фестиваля «Окно в Европу», обладатель двадцати наград международных кинофестивалей. Автор романа «Доказательство человека», книги «Как снять кино без денег» и создатель культового сериала «Район тьмы».

22 сентября в кинотеатре «Премьер» в 19 часов автор устраивает «секретную закрытую премьеру фильма» (необходима регистрация).

«Оцените саму практику, — комментирует Арсений. — Показывать невышедший авторский артхаусный фильм, снятый за полмиллиона рублей, чистое инди, независимое кино — показывать его без афиши, подпольно, как андеграунд. И потом обсуждать со зрителями».

По его словам, кино сложное, абсурдное, провокационное, странное, жесткое. Вдохновлено творчеством Евгения Юфита.

23 сентября на встрече с писателем и режиссёром в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина Арсений Гончуков презентует книгу «Доказательство человека» и ответит на вопросы, касаемые его опыта создания кинофильмов, написания сценариев.

#Кино#Премьера#Гончуков#Арсений Гончуков
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