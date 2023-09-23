Арсений Гончуков испытает на зрителях Перми артхаусный фильм и презентует свою книгу

Posted 23 сентября 2023, 06:09
Published 23 сентября 2023, 06:09
Modified 23 сентября 2023, 06:11
Updated 23 сентября 2023, 06:11
Арсений Гончуков — писатель, сценарист, режиссёр авторского независимого кино, лауреат Гран-при фестиваля «Окно в Европу», обладатель двадцати наград международных кинофестивалей. Автор романа «Доказательство человека», книги «Как снять кино без денег» и создатель культового сериала «Район тьмы».
22 сентября в кинотеатре «Премьер» в 19 часов автор устраивает «секретную закрытую премьеру фильма» (необходима регистрация).
«Оцените саму практику, — комментирует Арсений. — Показывать невышедший авторский артхаусный фильм, снятый за полмиллиона рублей, чистое инди, независимое кино — показывать его без афиши, подпольно, как андеграунд. И потом обсуждать со зрителями».
По его словам, кино сложное, абсурдное, провокационное, странное, жесткое. Вдохновлено творчеством Евгения Юфита.
23 сентября на встрече с писателем и режиссёром в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина Арсений Гончуков презентует книгу «Доказательство человека» и ответит на вопросы, касаемые его опыта создания кинофильмов, написания сценариев.