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Posted 25 сентября 2023,, 11:23

Published 25 сентября 2023,, 11:23

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Блогер из Крыма заботится о собаке на кладбище

25 сентября 2023, 11:23
Блогер и доброволец из Крыма посещает местное кладбище в Белогорске уже несколько недель, чтобы кормить и поить бело-рыжую собаку.

Александр Степанов обнаружил спящего пса на одной из новых могил еще в августе. Он рассказал, что приезжал на кладбище с тещей и случайно заметил эту собаку. После некоторого времени они снова приехали на кладбище и собака снова спала на могиле, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во второй раз молодой человек снял видео, которое опубликовал в своих социальных сетях. Ролик быстро стал популярным и набрал десятки тысяч просмотров.

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