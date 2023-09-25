Блогер из Крыма заботится о собаке на кладбище

Posted 25 сентября 2023,, 11:23
Published 25 сентября 2023,, 11:23
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Александр Степанов обнаружил спящего пса на одной из новых могил еще в августе. Он рассказал, что приезжал на кладбище с тещей и случайно заметил эту собаку. После некоторого времени они снова приехали на кладбище и собака снова спала на могиле, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Во второй раз молодой человек снял видео, которое опубликовал в своих социальных сетях. Ролик быстро стал популярным и набрал десятки тысяч просмотров.