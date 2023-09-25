Молодой пермяк отделался условным сроком за смертельное ДТП

Парня приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязательным работам. Кроме того, его обязали выплатить дочери погибшей моральный ущерб. Парень некоторое время не выплачивал компенсацию, поэтому с него взыскали исполнительский сбор в 95 тыс. рублей, вдобавок к 1,4 млн рублей.