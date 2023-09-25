Молодой пермяк отделался условным сроком за смертельное ДТП

Posted 25 сентября 2023, 06:16
Published 25 сентября 2023, 06:16
Modified 25 сентября 2023, 06:18
Updated 25 сентября 2023, 06:18
Судебные приставы взыскали с 19-летнего жителя Пермского края 1,4 млн рублей за ДТП. Парень был за рулем автомобиля ВАЗ, когда не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 40-летнюю женщину.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, парень уехал с места ДТП, не оказав помощь прохожей. Скорую помощь вызвали подростки, которые играли на баскетбольной площадке, расположенной рядом. Женщину доставили в реанимацию, где она вскоре скончалась.
Парня приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязательным работам. Кроме того, его обязали выплатить дочери погибшей моральный ущерб. Парень некоторое время не выплачивал компенсацию, поэтому с него взыскали исполнительский сбор в 95 тыс. рублей, вдобавок к 1,4 млн рублей.