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Posted 25 сентября 2023, 06:16

Published 25 сентября 2023, 06:16

Modified 25 сентября 2023, 06:18

Updated 25 сентября 2023, 06:18

Молодой пермяк отделался условным сроком за смертельное ДТП

25 сентября 2023, 06:16
Сюжет
Дтп
Парень уехал с места аварии.

Судебные приставы взыскали с 19-летнего жителя Пермского края 1,4 млн рублей за ДТП. Парень был за рулем автомобиля ВАЗ, когда не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 40-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, парень уехал с места ДТП, не оказав помощь прохожей. Скорую помощь вызвали подростки, которые играли на баскетбольной площадке, расположенной рядом. Женщину доставили в реанимацию, где она вскоре скончалась.

Парня приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязательным работам. Кроме того, его обязали выплатить дочери погибшей моральный ущерб. Парень некоторое время не выплачивал компенсацию, поэтому с него взыскали исполнительский сбор в 95 тыс. рублей, вдобавок к 1,4 млн рублей.

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#Дтп#Пермь#Авария
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