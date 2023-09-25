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Posted 25 сентября 2023,, 11:16

Published 25 сентября 2023,, 11:16

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Профессор прогнозирует рост цен на потребительские позиции

25 сентября 2023, 11:16
Согласно высказыванию профессора Вячеслава Чеглова, в октябре ожидается коррекция цен на потребительские товары.

Это объясняется рядом факторов, включая восстановление спроса после отпускного периода и летние сезонные колебания стоимости некоторых товаров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Бизнес условия на потребительском рынке сложны, так как доллар стабилизировался на новом уровне, и многие производители вынуждены вести расчеты за импортные поставки по повышенному курсу. Это приводит к увеличению издержек, которые будут переданы покупателям. По оценкам эксперта, цены на большинство потребительских товаров могут вырасти на 10% в годовом диапазоне, что превышает инфляционные ожидания. Однако этот процесс будет неоднородным, и некоторые товары, такие как чай, кофе, фрукты и овощи, а также алкоголь, будут подвержены более значительному повышению цен. Здесь рынок будет вынужден вводить скидки, чтобы смягчить ситуацию. Рыба, говядина и мясо индейки также будут продолжать расти в цене, но при наличии альтернативы в виде куриного и свиного мяса, возможно, их стоимость снизится. Консервы, крупы, сахар, масла, молоко, молочные товары и отечественные алкогольные и безалкогольные товары также подвержены росту цен. Производители будут ориентироваться на общий фон и использовать ползучий рост цен, однако любое значительное повышение цен на продукты питания будет анализироваться Центральным банком. Поэтому компании будут скрывать свои действия за желтыми ценниками, меньшей упаковкой или изменением рецептуры.

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