Россияне увеличили траты на здоровье и красоту в 2023 году

Posted 25 сентября 2023,, 15:25
Published 25 сентября 2023,, 15:25
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
В январе–августе 2023 года наблюдалось увеличение трат россиян на услуги здоровья и красоты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на стоматологические услуги вырос на 31%, а средний чек увеличился на 15% и достиг 6761 рубля. Интерес к посещению салонов красоты и спа-салонов также возрос на 17%, а средний чек увеличился на 13% до 1698 рублей. Кроме того, число покупок в сегменте парфюмерии и косметики выросло на 10%, а средний чек достиг 4105 рублей — на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет RTVI.
Также россияне начали больше тратить на развлечения. Число покупок в турагентствах выросло на 35% при подорожании на 19% (средний чек составил более 42,7 тысяч рублей). Продажи гостиниц и отелей также увеличились на 32%, а средний чек на проживание возрос на 12% до 5162 рубля.
В 2023 году россияне потратили на походы в кинотеатры на 15% больше, чем в прошлом году. Средний чек на посещение кино вырос на 7% до 648 рублей. Затраты на рестораны и кафе также увеличились на 11% при росте среднего чека на 9% (до 1782 рублей).
Директор по продуктам для массового рынка «Платформы ОФД» Дмитрий Афанасьев считает, что эти данные свидетельствуют о том, что россияне переходят от стратегии активного сбережения средств. Возможными причинами этого могут быть инфляция и нестабильный курс рубля. В таких условиях люди предпочитают быстрее совершать отложенные покупки и приобретать товары и услуги, которые не теряют в цене и могут обеспечить больше перспектив.