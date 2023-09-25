Россияне увеличили траты на здоровье и красоту в 2023 году

В январе–августе 2023 года наблюдалось увеличение трат россиян на услуги здоровья и красоты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на стоматологические услуги вырос на 31%, а средний чек увеличился на 15% и достиг 6761 рубля. Интерес к посещению салонов красоты и спа-салонов также возрос на 17%, а средний чек увеличился на 13% до 1698 рублей. Кроме того, число покупок в сегменте парфюмерии и косметики выросло на 10%, а средний чек достиг 4105 рублей — на 7% больше, чем в прошлом году. Об этом пишет RTVI.