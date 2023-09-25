Убийца пермячки, пропустивший ее тело в мясорубке, освободился из колонии из-за СВО

Дмитрий Зеленский ранее участвовал во второй чеченской компании. С Татьяной он познакомился в Перми, затем она переехала к нему в Губаху. В июле 2018 года пермячка рассказала родным, что поехала в Пермь, но затем исчезла. Ее возлюбленный утверждал, что довез девушку до города и высадил.