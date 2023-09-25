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Posted 25 сентября 2023, 07:51

Published 25 сентября 2023, 07:51

Modified 26 сентября 2023, 08:06

Updated 26 сентября 2023, 08:06

Убийца пермячки, пропустивший ее тело в мясорубке, освободился из колонии из-за СВО

25 сентября 2023, 07:51
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина участвовал в боевых действиях с ноября 2022 года, сейчас он помилован.

Очередной преступник отправился на СВО из колонии. На этот раз речь идет об убийце 27-летней женщины. Преступление произошло еще в 2018 году. Татьяна пропала, ее искали около недели. 

Дмитрий Зеленский ранее участвовал во второй чеченской компании. С Татьяной он познакомился в Перми, затем она переехала к нему в Губаху. В июле 2018 года пермячка рассказала родным, что поехала в Пермь, но затем исчезла. Ее возлюбленный утверждал, что довез девушку до города и высадил.

Позже выяснилось, что губахинец поссорился с пермячкой из-за того, что ей не понравился товарищ убийцы. Мужчина задушил ее, расчленил тело и по кускам переработал в мясорубке. Кости пришлось собирать в три пакета, которые он выбросил в реку.

В 2019 году Зеленского приговорили к 11 годам колонии, но в ноябре 2022 года преступник оказался на СВО. Об этом он сам рассказал матери во время очередного звонка, сообщает 59.RU.

С СВО Дмитрий Зеленский вернулся в апреле 2023 года, через два месяца его помиловали. Мать считает, что ее сын заслужил помилование, так как сожалеет о содеянном. Сейчас он живет в ЛНР.

Убивший девушку актер из «Реальных пацанов» оказался на СВО вместо колонии
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#Военная операция на Украине#Пермь
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