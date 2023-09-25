Убийца пермячки, пропустивший ее тело в мясорубке, освободился из колонии из-за СВО

Posted 25 сентября 2023, 07:51
Published 25 сентября 2023, 07:51
Modified 26 сентября 2023, 08:06
Updated 26 сентября 2023, 08:06
Очередной преступник отправился на СВО из колонии. На этот раз речь идет об убийце 27-летней женщины. Преступление произошло еще в 2018 году. Татьяна пропала, ее искали около недели.
Дмитрий Зеленский ранее участвовал во второй чеченской компании. С Татьяной он познакомился в Перми, затем она переехала к нему в Губаху. В июле 2018 года пермячка рассказала родным, что поехала в Пермь, но затем исчезла. Ее возлюбленный утверждал, что довез девушку до города и высадил.
Позже выяснилось, что губахинец поссорился с пермячкой из-за того, что ей не понравился товарищ убийцы. Мужчина задушил ее, расчленил тело и по кускам переработал в мясорубке. Кости пришлось собирать в три пакета, которые он выбросил в реку.
В 2019 году Зеленского приговорили к 11 годам колонии, но в ноябре 2022 года преступник оказался на СВО. Об этом он сам рассказал матери во время очередного звонка, сообщает 59.RU.
С СВО Дмитрий Зеленский вернулся в апреле 2023 года, через два месяца его помиловали. Мать считает, что ее сын заслужил помилование, так как сожалеет о содеянном. Сейчас он живет в ЛНР.