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Posted 25 сентября 2023, 09:20

Published 25 сентября 2023, 09:20

Modified 25 сентября 2023, 09:37

Updated 25 сентября 2023, 09:37

В Соликамске менеджер обокрала предприятие более чем на 2 миллиона рублей

В Соликамске менеджер обокрала предприятие более чем на 2 миллиона рублей

25 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI.
Женщина пояснила, что таким образом погашал свой долг перед микрофинансовой организацией.

В Соликамске суд вынес приговор 34-летней местной жительницей. Она признана виновной в присвоении более 2 млн. рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

С октября 2020 года по июль 2022 года осужденная работала менеджером в компании, торгующей стройматериалами в розницу. Она занималась оформлением всех сделок и заказов. Сотрудница также несла полную ответственность за обеспечение сохранности выручки и своевременное формирование отчетов о продажах.

В мае прошлого года по указанию руководителя в компании была назначена большая ревизия. Поводом для проверки стала недостача оборотных средств, предназначенных для закупки товара.

Бухгалтер в ходе проверки выявила мошенническую схему по присвоению денег фирмы. В течение года менеджер вносила изменения в бухгалтерские документы и программы, отражающие приход денег, полученных от клиентов, и сумм, выданных ей в качестве отчета за продажи.

Оказалось, что обвиняемая провела более 50 таких операций, в результате чего на счетах фирмы сформировалась недостача в размере более 2 млн. рублей.

Женщина отрицала свою причастность к произошедшему и обвиняла коллег в подлоге. Однако, благодаря собранным доказательствам вина фигурантки была доказана. Злоумышленница пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме того, гражданка обязана возместить потерпевшей стороне материальный ущерб.

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#Общество#Суд#Криминал#Кража
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