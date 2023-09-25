В Соликамске менеджер обокрала предприятие более чем на 2 миллиона рублей

Женщина отрицала свою причастность к произошедшему и обвиняла коллег в подлоге. Однако, благодаря собранным доказательствам вина фигурантки была доказана. Злоумышленница пояснила, что у нее образовался большой долг перед микрофинансовой организацией и за счет фирмы она решила закрыть свои займы.