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Posted 25 сентября 2023,, 17:30

Published 25 сентября 2023,, 17:30

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Вице-президент Национального автомобильного союза рассказал о росте цен на топливо

25 сентября 2023, 17:30
В Национальном автомобильном союзе сообщили о возрастании цен на бензин после 21 сентября, когда в России временно запретили экспорт нефтепродуктов. Это решение было принято в связи с дефицитом и ростом цен на топливо в почти трети регионов страны.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, пока нельзя сказать, что правительственные меры по регулированию рынка топлива значительно повлияли на розничный сектор. Хотя мы видим снижение цен оптовых продаж, оно не является качественным, пояснил он RTVI. То есть это не значительное падение, а лишь заметное и умеренное снижение цен с необычно высоких значений для нашей страны.

Ситуация с доступностью топлива остается сложной в ряде регионов, где оно еще не дошло до конечных потребителей. По данным Автомобильного союза, 18 сентября, еще до введения запрета на экспорт нефтепродуктов, цены на заправке Shell в Москве составляли: 72,89 рублей за литр АИ-95 и дизель. Через неделю, 25 сентября, цена АИ-95 выросла на 40 копеек до 73,29 рублей, а дизель на 30 копеек до 73,19 рублей, подтверждает сервис «Яндекс.Заправки».

#Общество
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