Вице-президент Национального автомобильного союза рассказал о росте цен на топливо

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, пока нельзя сказать, что правительственные меры по регулированию рынка топлива значительно повлияли на розничный сектор. Хотя мы видим снижение цен оптовых продаж, оно не является качественным, пояснил он RTVI. То есть это не значительное падение, а лишь заметное и умеренное снижение цен с необычно высоких значений для нашей страны.