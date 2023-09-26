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Posted 26 сентября, 12:23

Published 26 сентября, 12:23

Modified 28 октября, 10:19

Updated 28 октября, 10:19

Белый медведь из пермского зоопарка живет в ужасных условиях в Казани

Белый медведь из пермского зоопарка живет в ужасных условиях в Казани

26 сентября 2023, 12:23
Фото: Анна Тарлап для InKazan.ru
Терпей с 2019 года ждёт возвращения в Пермь и может не дождаться.
Сюжет
Зоопарк

В Казанском зоопарке в ужасных условиях живет белый медведь Терпей, который ждет переезда в Пермь. Планировалось, что в 2021 году медведь вернётся в новый пермский зоопарк, однако его строительство затянулось.

В Пермь медведь приехал из Якутии, где был пойман в возрасте полугода. Скорее всего, его мать стала жертвой браконьеров. Затем, в 2013 году Терпей переехал в Ростов–на-Дону. Однако, здесь у него не задались отношения с медведицей и, в 2019 году белый медведь Терпей приехал в Казанский зоопарк, чтобы пробыть там пару лет и вернуться в реконструированный пермский.

Здесь он тоже пытался «строить отношения» с медведицей Малышкой. Однако, все это время медведь находился в Казани на правах гостя: в старом тесном вольере, в котором даже бассейн — это дыра в полу.

Как говорят активисты из объединения «Друзья Московского зоопарка», предполагалось, что Терпей пробудет в Казани два года и вернется в Пермский зоопарк после его реконструкции. Пока в результате обращений неравнодушных Терпею в Казани сделали тент и купили ледогенератор. Но условия пребывания краснокнижного животного в Татарстане окрестили «жалким зрелищем». Активисты требуют забрать белого медведя из Казанского зоопарка: они в шоке от условий, в которых содержится животное.

Очевидно, что в Перми 20-летнему медведю сегодня будут не рады — медвежатник в новом зоопарке все ещё не готов принять 600-килограммового хищника. А, значит, мучения животного, находящегося в старой тесной клетке, продолжатся и дальше.

В августе депутаты Гордумы Перми согласились передать пермский зоопарк в собственность краевых властей. И.о. замглавы администрации Перми Юлия Овсянникова пояснила на заседании, что это нужно для увеличения количества животных, а также для улучшения условий их жизни, так как передача объекта в край позволит увеличить финансирование. Штат зоопарка будет сохранен — это 87 человек. В собственность края зоопарк перейдет с 1 января 2024 года.

Депутат Сергей Стенно поинтересовался о сроках переезда животных и завершения строительства нового зоопарка. Глава краевого Минкульта Алла Платонова сроков не назвала, но заявила, что контактный зоопарк уже введен в эксплуатацию, часть животных в него перевезли. Остальных зверей будут перевозить поэтапно после строительства новых объектов. Ранее Платонова говорили, что окончательную дату завершения стройки назвать сложно.

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#Общество#Зоопарк#Пермский зоопарк#Казань#Зоопарк переезд
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