Белый медведь из пермского зоопарка живет в ужасных условиях в Казани

В Пермь медведь приехал из Якутии, где был пойман в возрасте полугода. Скорее всего, его мать стала жертвой браконьеров. Затем, в 2013 году Терпей переехал в Ростов–на-Дону. Однако, здесь у него не задались отношения с медведицей и, в 2019 году белый медведь Терпей приехал в Казанский зоопарк, чтобы пробыть там пару лет и вернуться в реконструированный пермский.