Поддержка населения новых регионов: субсидии и льготы

«Мы выделяем субсидии, создаем свободные экономические зоны и предоставляем льготы при поступлении в ВУЗы. Города восстанавливаются. Можно сказать, что уже все возможные преференции даны, но нужно совершенствовать уже имеющиеся льготы. Отличным подарком ко дню годовщины станет сокращение или полная отмена первоначального взноса по льготной ипотеке», — рассказал депутат в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».