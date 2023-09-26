Поддержка населения новых регионов: субсидии и льготы

Posted 26 сентября 2023,, 08:46
Published 26 сентября 2023,, 08:46
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Депутат Госдумы Сергей Колунов, который является членом комитета по строительству и ЖКХ, сообщил, что новые регионы получают всю необходимую поддержку с момента включения их в список субъектов РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Мы выделяем субсидии, создаем свободные экономические зоны и предоставляем льготы при поступлении в ВУЗы. Города восстанавливаются. Можно сказать, что уже все возможные преференции даны, но нужно совершенствовать уже имеющиеся льготы. Отличным подарком ко дню годовщины станет сокращение или полная отмена первоначального взноса по льготной ипотеке», — рассказал депутат в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Он отметил, что такая программа ипотеки действует для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с начала текущего года. Под ее условиями можно получить ипотечный кредит на сумму до 6 млн рублей под 2% годовых.
«Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% от суммы, но стоимость жилья в этих регионах значительно выросла после их присоединения к России. Наши заработные платы, стипендии и пенсии только начинают сравниваться с этим ростом, поэтому необходимо дополнительно поддерживать наших жителей», — подчеркнул Колунов.
Он считает, что подобные меры должны быть временными, пока регионы не достигнут общероссийских показателей.